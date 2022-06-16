Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ne oldu? 16 Haziran Yemekteyiz kim diskalifiye oldu, neden? Esma Ateş kimdir, neden gitti?

ESMA ATEŞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Esma Hanım (Esma Ateş) oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Esma Hanım 30 yaşındadır. Aslen annesi Adanalı ve babası Vanlı olan yarışmacı bu hafta 2. gün yarışacaktır.

Yani Esma Hanım bu hafta 14 Haziran Salı günü yarışacaktır. Daha önceden televizyonda bazı programlarda da yer almıştır. Terazi burcu olan Esma Hanım'ın güzellik ve bakım merkezi bulunmaktadır.