Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ne oldu? 16 Haziran Yemekteyiz kim diskalifiye oldu, neden? Esma Ateş kimdir, neden gitti? soruları programın seyircileri tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programının son bölümünde sinirler gerildi. Zuhal Topal ile Esma Hanım arasında tansiyon yükseldi. Masadan kalkıp giden yarışması herkesi şoke etti. İşte programda yaşananlar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE NE OLDU?
16 Haziran Perşembe 2022 ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ortalık karıştı. Esma Hanım, yemeğin soğanlı olduğu için yemeyeceğini belirtince ilk tepki Zuhal Topal'dan geldi.
Topal, Esma Hanım'a yemeği puanlayabilmesi için önce tatması gerektiğini söyledi. Ardından Esma Hanım önce çorbadan tattı sonra da programı terk etti.
Zuhal Topal'ın açıklamasına göre Esma Hanım bugün yarışmadan ayrıldı, diskalifiye oldu. Esma Hanımın verdiği puanlar geçersiz olacak. 3 yarışmacı + Zuhal Hanım'ın puanı geçerli olacak.
Zuhal Topal'ın açıklamasına göre Esma Hanım daha önceden de (Pazartesi ve Salı günü) uyarılmıştı. Bugünkü olaylardan sonra diskalifiye olduğu açıklandı.
ESMA ATEŞ KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Esma Hanım (Esma Ateş) oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Esma Hanım 30 yaşındadır. Aslen annesi Adanalı ve babası Vanlı olan yarışmacı bu hafta 2. gün yarışacaktır.
Yani Esma Hanım bu hafta 14 Haziran Salı günü yarışacaktır. Daha önceden televizyonda bazı programlarda da yer almıştır. Terazi burcu olan Esma Hanım'ın güzellik ve bakım merkezi bulunmaktadır.