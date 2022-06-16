Yemekteyiz programında diskalifiye şoku! Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!' Yarışmacı ile sunucu kavgaya tutuştu

Her hafta ilginç anlara sahne olan Yemekteyiz yarışması bu kez diskalifiye ile gündeme geldi. Haftanın en dikkat çeken yarışmacısı olan Esma Hanımın tavırları sunucu Zuhal Topal'ı resmen çıldırttı. Esma Hanımın haftanın ilk gününden bu yana sergilediği tavız Zuhal Topal'ın sonunda çileden çıkarttı. Esma Hanım'ın bugünkü davranışı ise bardağı taşıran son damla oldu.