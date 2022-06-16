Yemekteyiz programında diskalifiye şoku! Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!' Yarışmacı ile sunucu kavgaya tutuştu
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gerginlik! Programın bu haftaki en dişli yarışmacısı Esma Hanım, İsmet Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Puanlama yapabilmesi için yemekten tatması gerektiğini söyleyen Zuhal Topal ise sinirlerine hakim olamadı. ''Yemek zorundasın, bu masaya gelen her şeyden tatmak zorundasın'' deyince Esman Hanım yemekten bir kaşık alıp ''Tamam mıdır?'' dedi. Bunun üzerine iyice öfkelenen ünlü sunucu ''Benim sınırlarımı zorlama'' diye çıkıştı. Gerilimin arttığı masada son olarak Esma aniden evi terk etti. İşte yaşananların detayları...
Yemekteyiz programında diskalifiye şoku! Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Beni sınırlarımı zorlama!' Yarışmacı ile sunucu kavgaya tutuştu. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programının son bölümünde seyirciyi şoke eden anlar yaşandı. Masada ünlü sunucu ve yarışmacı Esma Hanım laf dalaşına girdi. Sinirlerin had safhaya ulaştığı anlarda Esma'nın masadan kalkığ gitmesi her şeyin sonu oldu.
Her hafta ilginç anlara sahne olan Yemekteyiz yarışması bu kez diskalifiye ile gündeme geldi. Haftanın en dikkat çeken yarışmacısı olan Esma Hanımın tavırları sunucu Zuhal Topal'ı resmen çıldırttı. Esma Hanımın haftanın ilk gününden bu yana sergilediği tavız Zuhal Topal'ın sonunda çileden çıkarttı. Esma Hanım'ın bugünkü davranışı ise bardağı taşıran son damla oldu.
Hafta başından bu yana verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen yarışmacı Esma Ateş, bugünkü yeni bölüme damga vurdu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Esma Hanım son bölümde masadan sinirli bir şekilde kalktı. Peki neler oldu? Esma Hanım neden diskalifiye oldu?
Esma Hanım, İsmet' Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Bunun üstüne sinirlenen Zuhal Topal, ''Yemek zorundasın'' dedi. Esma Hanım da 'Bir kaşık aldım, tamam mıdır?'' diye sordu.