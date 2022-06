Yemekteyiz programında diskalifiye şoku! Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!' Yarışmacı ile sunucu kavgaya tutuştu

Yemekteyiz programında diskalifiye şoku! Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Beni sınırlarımı zorlama!' Yarışmacı ile sunucu kavgaya tutuştu. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programının son bölümünde seyirciyi şoke eden anlar yaşandı. Masada ünlü sunucu ve yarışmacı Esma Hanım laf dalaşına girdi. Sinirlerin had safhaya ulaştığı anlarda Esma'nın masadan kalkığ gitmesi her şeyin sonu oldu.