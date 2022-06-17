6 aylık zaman atlaması herkesi şaşırtmıştı! Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğü Yargı'da kahreden ayrılık! Senaryodaki hikayesi buraya kadarmış

Sezon finaliyle seyirciyi dumura uğratan Yargı dizisinde ayrılık kol geziyor. Yaşanan son gelişmeye göre ünlü oyuncu diziye veda edecek. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda olmayacağı ortaya çıktı. Senaryodaki hikayesinin bittiği öğrenildi. Son bölümde Ceylin Ilgaz'ı öldürmekle suçlanmıştı. 6 aylık zaman atlaması sonrası Komiser Eren Ceylin'e ''Nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz'ı?''diye soru yöneltmişti.