6 aylık zaman atlaması herkesi şaşırtmıştı! Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğü Yargı'da kahreden ayrılık! Senaryodaki hikayesi buraya kadarmış

Sezon finaliyle seyirciyi dumura uğratan Yargı dizisinde ayrılık kol geziyor. Yaşanan son gelişmeye göre ünlü oyuncu diziye veda edecek. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda olmayacağı ortaya çıktı. Senaryodaki hikayesinin bittiği öğrenildi. Son bölümde Ceylin Ilgaz'ı öldürmekle suçlanmıştı. 6 aylık zaman atlaması sonrası Komiser Eren Ceylin'e ''Nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz'ı?''diye soru yöneltmişti.
YARGI'DA AYRILIKLAR BAŞLADI!
Yargı dizisinin yeni sezon bölümleri seyircileri tarafından heyecanla ve merakla bekleniyor. Sevilen diziye dair sezon başlamadan yeni gelişmeler yaşandı.
34. bölümde sezon finali yapan Yargı'nın 35. bölümünden sonra Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu diziye veda ediyor. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncu yeni dizi görüşmelerine başladı.
SON BÖLÜM ÇOK KONUŞULMUŞTU!
Kanal D'nin fenomen dizisinde Ilgaz ile Ceylin'in göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenleri şaşırtmıştı. Sorgu sahnesinde Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlanması ise seyirciyi şoke etmişti.