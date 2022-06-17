17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, diskalifiye oldu? 17 Haziran puan durumu!

17 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günün birincisi çeyrek altını kaparken, haftanın birincisi ise 15 bin TL değerinde 5 altın bileziği koluna takıyor. Nursel Ergin'in sunduğu yarışmada haftanın dördüncü gününde en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? Kayınvalideler arasında çıkan tartışmalar da heyecan yarattı. Gelinim Mutfakta 17 Haziran puanlamasını haberimizden öğrenebilirsiniz.