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    • Magazin
    • 17.06.2022 14:50
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    • 17.06.2022 15:44
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    17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, diskalifiye oldu? 17 Haziran puan durumu!

    Gündemde 17 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor ve sıkça araştırılıyor. Haftanın finalinden bir gün önce yine heyecan doruktaydı ve rekabet bir an bile eksik olmadı. Nursel Ergin'in sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada bugünün puan durumu nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte 17 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu...

    takvim.com.tr
    17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

    17 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günün birincisi çeyrek altını kaparken, haftanın birincisi ise 15 bin TL değerinde 5 altın bileziği koluna takıyor. Nursel Ergin'in sunduğu yarışmada haftanın dördüncü gününde en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? Kayınvalideler arasında çıkan tartışmalar da heyecan yarattı. Gelinim Mutfakta 17 Haziran puanlamasını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan gelin Aslıhan oldu.

    DÜN YAŞANANLAR!

    16 HAZİRAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
    16 Haziran Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim16 puanla Aslıhan oldu.

        16 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
        16 Haziran Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 16 puanla Aslıhan oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA 16 HAZİRAN PUAN DURUMU
        Damla: 9
        Aslıhan: 16
        Hasret: 12
        Yeşim: 14
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        Haberler Magazin 17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, diskalifiye oldu? 17 Haziran puan durumu!
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