17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, diskalifiye oldu? 17 Haziran puan durumu!

17 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günün birincisi çeyrek altını kaparken, haftanın birincisi ise 15 bin TL değerinde 5 altın bileziği koluna takıyor. Nursel Ergin'in sunduğu yarışmada haftanın dördüncü gününde en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? Kayınvalideler arasında çıkan tartışmalar da heyecan yarattı. Gelinim Mutfakta 17 Haziran puanlamasını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Gelinim Mutfakta günün kazananı
Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan gelin Aslıhan oldu.
DÜN YAŞANANLAR!
16 HAZİRAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
16 Haziran Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim16 puanla Aslıhan oldu.