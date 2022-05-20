Ölümü İlhan kadar seyirciyi de etkilemişti! Baba dizisinin Ferit Karaçam'ı tekrar dirildi! Hakim’le anlaştı! Macit Koper...

BABA DİZİSİNDEN ŞOK KARARLA AYRILMIŞTI!

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaristliğini Ekin Atalar ile Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Baba dizisi 14. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Reytinglerde büyük başarı sağlayan dizide yağrak dökümü Macit Koper ile başladı.

Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı İlhan Karaçam'ın babası Ferit Karaçam'a hayat veren Macit Koper, düşmanları tarafından bir komplo sonucu cinayete kurban gitti.

Havuzda boğularak ölen Ferit Karaçam, hikayede tam da oğlu ile arasında sevgi köprüleri kurmuş ve arasını düzeltmeye başlamıştı. Ölümü İlhan kadar seyirciyi de etkiledi.