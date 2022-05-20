Seksenler'de seyirciyi can evinden vuracak final! Yerini hemen dolduracak yeni dizi geldi! İşte Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosu...

Seksenler bitiyor, yeni dizi yerini dolduracak! Finale giden Seksenler'in yerine Görücü Usulü: Mükemmel Eşleşme adlı dizi geliyor. 10 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi iddiaya göre final kararı aldı. Dizinin yapımcısı Mint Yapım da yeni bir dizi için harekete geçti. 638 bölüm izleyicisiyle buluşan Seksenler dizisinin ne zaman final yapacağı ve yerine gelecek dizi merak konusu oldu. İşte Görücü Usulü: Mükemmel Eşleşme dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...