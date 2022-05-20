Seksenler'de seyirciyi can evinden vuracak final! Yerini hemen dolduracak yeni dizi geldi! İşte Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosu...

Seksenler bitiyor, yeni dizi yerini dolduracak! Finale giden Seksenler'in yerine Görücü Usulü: Mükemmel Eşleşme adlı dizi geliyor. 10 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi iddiaya göre final kararı aldı. Dizinin yapımcısı Mint Yapım da yeni bir dizi için harekete geçti. 638 bölüm izleyicisiyle buluşan Seksenler dizisinin ne zaman final yapacağı ve yerine gelecek dizi merak konusu oldu. İşte Görücü Usulü: Mükemmel Eşleşme dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...
SEKSENLER İÇİN KARAR VERİLDİ
TRT1'in ilgi ile takip edilen dizisi Seksenler artık finale doğru gidiyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizi için kritik karar verildi.
10 sezon boyuncu her hafta sevilerek izlenen Seksenler, ekranlara veda edecek. Başrollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in yer aldığı dizi final yapacak ama yeri hemen dolacak.
SEKSENLER GİDİYOR, MÜKEMMEL EŞLEŞME GELİYOR
Seksenler için final bölümünü yazan yapımcı ve senarist Birol Güven, yine kolları sıvadı. Birol Güven aynı Seksenler tadında yeni bir dizi başlayacağının müjdesini verdi.
Mint yapım imzalı "Görücü Usulü: Mükemmel Eşleşme" adlı dizi için hazırlıklara başlayan Birol Güven, haziran ayında ekibiyle sete çıkacak.
Mükemmel Eşleşme dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Cem Zeynel Kılıç, Eylül Öztürk, Ayhan Taş, Volkan Severcan ve Asuman Dabak gibi isimler var.