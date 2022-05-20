Kilit isim için yolun sonu göründü! Yalnız Kurt'a trajik sonla veda edecek! Yeni kadro büyük sükse yaratacak! Sürpriz varis teklifi...

YALNIZ KURT GECEYE DAMGASINI VURACAK

Bu akşam, Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır. Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve Kuzey Irak'a gider. Bunu öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

SÜRPRİZ TEKLİF

Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar. Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.