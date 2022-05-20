Destan 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Öldü diyenler yaş tahtaya bastı! Suyumuza ilişen herkesle savaşacağıma ant içerim!

TV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde heyecan arşa çıktı. 23. bölümü geride bırakırken 24. bölüm fragmanı geldi. Ulu Kam'ın Batuga'ya şifa olup olmayacağı merak ediliyordu. Fragmana ''Öldü derken yeniden doğdu'' sözü damga vurdu. Gözünü açan Batuga ayaklandı. Son dakika yayınlanan fragmanda Batuga'nın ''Ben Alpaguhan Oğlu Batuga. Suyumuza ilişen herkesle savaşacağıma ant içerim.'' sözleri heyecan yarattı. İşte Destan fragman ve son bölüm yaşananlar...
DESTAN DİZİSİ BATUGA'NIN DİRİLİŞİYLE GÜNDEM OLDU
Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisi 24. bölüm fragmanıyla büyük ses getirdi.
Batuga kurtuluyor mu? diye merak edilirken 24. bölüm fragmanı izleyenleri şoke etti.
ÖLDÜ DERKEN YENİDEN DOĞDU!
İyileşen Batuga ''Ben Alpaguhan Oğlu Batuga. Suyumuza ilişen herkesle savaşacağıma ant içerim.'' dedi.
İşte Destan fragman ve son bölüm yaşananlar...