Destan 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Öldü diyenler yaş tahtaya bastı! Suyumuza ilişen herkesle savaşacağıma ant içerim!

DESTAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapan Batuga Türk'ün yüceliğini esirken bile göstermiştir. İtbaklar yüzlerce yıllık intikam için tekrardan gün yüzüne çıkmışlardır ve atalarının intikamı için Gök Hanlığına şiddetli bir saldırı düzenlerler. Öte yandan Akkız Batuga'yı kurtarmak için elinden geleni yapar fakat bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır.