Tarih belli oldu! Kasaba Doktoru yayın akışından kaldırılacak! Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu diziden tozu dumana katacak karar...

Dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan Kasaba Doktoru hakkında karar verildi. Cuma günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan diziyle ilgili flaş gelişme duyuruldu. Peki neler oluyor?

KASABA DOKTOR'U YAYINDAN KALDIRILACAK

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kasaba Doktoru ekranlara kısa bir veda etmeye hazırlanıyor. Yaz arası verecek olan dizi ekibi, Ağustos sonunda tekrar bir araya gelerek ikinci sezon çekimlerine başlayacak Peki sezon finali ne zaman?

Dizinin 11. bölümü ile birlikte 17 Haziran Cuma akşamı ekrana veda etmesi bekleniyor.