Tarih belli oldu! Kasaba Doktoru yayın akışından kaldırılacak! Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu diziden tozu dumana katacak karar...

Kasaba Doktoru yayın akışından kaldırılacak! İzleyiciye kısa bir veda etmeye hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Kasaba Doktoru her hafta Cuma ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, ve Vildan Atasever'in yer aldığı dizi sezon finaline hazırlanıyor. Reytinglerde üst sıralara girmeyi başaran dizi yeni sezonda da yayınlanma kararı aldı. İşte detaylar...