Tarih belli oldu! Kasaba Doktoru yayın akışından kaldırılacak! Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu diziden tozu dumana katacak karar...

Kasaba Doktoru yayın akışından kaldırılacak! İzleyiciye kısa bir veda etmeye hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Kasaba Doktoru her hafta Cuma ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, ve Vildan Atasever'in yer aldığı dizi sezon finaline hazırlanıyor. Reytinglerde üst sıralara girmeyi başaran dizi yeni sezonda da yayınlanma kararı aldı. İşte detaylar...
Dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan Kasaba Doktoru hakkında karar verildi. Cuma günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan diziyle ilgili flaş gelişme duyuruldu. Peki neler oluyor?
KASABA DOKTOR'U YAYINDAN KALDIRILACAK
Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kasaba Doktoru ekranlara kısa bir veda etmeye hazırlanıyor. Yaz arası verecek olan dizi ekibi, Ağustos sonunda tekrar bir araya gelerek ikinci sezon çekimlerine başlayacak Peki sezon finali ne zaman?
Dizinin 11. bölümü ile birlikte 17 Haziran Cuma akşamı ekrana veda etmesi bekleniyor.
YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM!
Güney Kore dizisi Dr.Romantic'ten uyarlanan ve bir hastanede hayat kurtarma mücadelesi olarak izleyicilerin karşısına çıkan Kasaba Doktoru dizisi, gelecek sezon daha iyi sonuçlar alabilecek bir yapım olarak dikkat çekiyor.
Kasaba Doktoru dizisinin heyecanlı hikayesinde yedinci yeni bölümü 20 Mayıs Cuma akşamı izleyebilirsiniz.