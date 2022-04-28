2022 MasterChef Mehmet Yalçınkaya programdan ayrıldı mı, neden? MasterChef yeni sezonda Şef Mehmet Yalçınkaya olmayacak mı, yerine kim gelecek?

Yeni sezonda Yalçınkaya'nın maaş konusunda anlaşamadığı Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı düşünülüyor.

Öte yandan Mehmet Şef'in kendi işletmesine daha çok vakit ayırmak istediği öne sürülse de, Ilıcalı'nın kalması için ikna etmek istediği gündemde...