TV8'nin reyting rekortmeni programı MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Yalçınkaya'nın bu yıl jüriler arasında olmayacağı öne sürüldü. Peki, 2022 MasterChef Mehmet Yalçınkaya programdan ayrıldı mı, neden? MasterChef yeni sezonda Şef Mehmet Yalçınkaya olmayacak mı, yerine kim gelecek?
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda heyecanla bekleniyor.
Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.
Yarışmanın aksiyonlu dakikalarının yanı sıra, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da seyircilerin ilgi odağı durumunda.
Üç şefin dostlukları da zaman zaman ekranlara yansırken, jüriden ayrılık haberi geldi.
MEHMET ŞEF YOLLARI AYIRDI
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili gündeme gelen iddia seyircilerin yüzünü astı.
Gazeteci Arif Hür'ün iddiasına göre, Şef Mehmet Yalçınkaya Masterchef 2022 sezonunda yer almayacak.