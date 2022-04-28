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    • Magazin
    • 28.04.2022 14:35
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    • 28.04.2022 14:39
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    2022 MasterChef Mehmet Yalçınkaya programdan ayrıldı mı, neden? MasterChef yeni sezonda Şef Mehmet Yalçınkaya olmayacak mı, yerine kim gelecek?

    MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya hakkında yeni bir haber geldi. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda seyircisi tarafından heyecanla bekleniyor. MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda kendi işlerine vakit ayırmayı tercih edeceğini duyurdu. Peki, 2022 MasterChef Mehmet Yalçınkaya programdan ayrıldı mı? MasterChef yeni sezonda Şef Mehmet Yalçınkaya olmayacak mı, yerine kim gelecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 MasterChef Mehmet Yalçınkaya programdan ayrıldı mı, neden? MasterChef yeni sezonda Şef Mehmet Yalçınkaya olmayacak mı, yerine kim gelecek?

    TV8'nin reyting rekortmeni programı MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Yalçınkaya'nın bu yıl jüriler arasında olmayacağı öne sürüldü. Peki, 2022 MasterChef Mehmet Yalçınkaya programdan ayrıldı mı, neden? MasterChef yeni sezonda Şef Mehmet Yalçınkaya olmayacak mı, yerine kim gelecek?

    TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda heyecanla bekleniyor.

    Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.

    Yarışmanın aksiyonlu dakikalarının yanı sıra, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da seyircilerin ilgi odağı durumunda.

    Üç şefin dostlukları da zaman zaman ekranlara yansırken, jüriden ayrılık haberi geldi.

    MEHMET ŞEF YOLLARI AYIRDI

    MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili gündeme gelen iddia seyircilerin yüzünü astı.

    Gazeteci Arif Hür'ün iddiasına göre, Şef Mehmet Yalçınkaya Masterchef 2022 sezonunda yer almayacak.

        ACUN, MAAŞA İKNA EDEMEDİ

        Bazı haber kaynaklarına göre, geçen sezon Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'yla tartıştığı iddia edilmişti. Yalçınkaya çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıklamıştı.

        Yeni sezonda Yalçınkaya'nın maaş konusunda anlaşamadığı Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı düşünülüyor.

        Öte yandan Mehmet Şef'in kendi işletmesine daha çok vakit ayırmak istediği öne sürülse de, Ilıcalı'nın kalması için ikna etmek istediği gündemde...
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        Haberler Magazin 2022 MasterChef Mehmet Yalçınkaya programdan ayrıldı mı, neden? MasterChef yeni sezonda Şef Mehmet Yalçınkaya olmayacak mı, yerine kim gelecek?
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