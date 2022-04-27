65 ülkede yayınlanmış, İspanya'da 3 ödüle layık görülmüştü! Senaryosu tıkanan Sadakatsiz dizinin fişi çekildi! Hikayesi bayatlayınca final gecikmedi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisiyle ilgili flaş karar verildi. Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı fenomen haline gelen dizinin ne zaman final yapacağı belli oldu. Asya, Volkan ve Derin karakterleri arasında dönen hikaye sona eriyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Sadakatsiz o tarihte bitecek. Yakın zamanda final yapması muhtemel gözüyle bakılan dizi 3 bölüm sonra seyircisine veda edecek. İşte detaylar...
Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz'in ünü ülke dışında taştı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in ikinci sezonu 65 ülkede yayınlandı. Bu başarı hem oyuncuları hem de diziye emek veren herkesi mutlu etti.
Hatta İspanya'da rekor kıran Sadakatsiz, 'En İyi Yabancı Drama', 'En İyi Yabancı Aktör' ve 'Aktris' dallarında 'PRODU' ödüllerine de aday gösterildi.
SADAKATSİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Fenomen dizisi "Sadakatsiz" mayıs sonu ekrana veda ediyor. Kanal D'yi aylarca zirveye taşıyan dizinin final bölüm sayısı merak konusuydu.
Dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.
Bu plana göre sevilen proje 60. bölümünde final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan "Sadakatsiz"in son dönemde senaryosunun tıkandığı yorumları yapılmıştı.