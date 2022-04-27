65 ülkede yayınlanmış, İspanya'da 3 ödüle layık görülmüştü! Senaryosu tıkanan Sadakatsiz dizinin fişi çekildi! Hikayesi bayatlayınca final gecikmedi

Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz'in ünü ülke dışında taştı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in ikinci sezonu 65 ülkede yayınlandı. Bu başarı hem oyuncuları hem de diziye emek veren herkesi mutlu etti.

Hatta İspanya'da rekor kıran Sadakatsiz, 'En İyi Yabancı Drama', 'En İyi Yabancı Aktör' ve 'Aktris' dallarında 'PRODU' ödüllerine de aday gösterildi.