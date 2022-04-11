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    • Magazin
    • 11.04.2022 12:01
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    • 11.04.2022 12:05
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    Survivor kurgu mu? Ayşe Yüksel'i yerden yere vuran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan peş peşe bomba itiraf: "Hakaretler var unutamam"

    Ayşe Yüksel'i yerden yere vuran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan peş peşe bomba itiraf geldi. Survivor kurgu mu? Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu'nun, gönüllüler takımında yer alan arkadaşı Ayşe Yüksel ile arası bozulmuştu. Eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşıran Aleyna, bakın neler söyledi...

    Aleyna Kalaycıoğlu’dan peş peşe bomba itiraf

    Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, bir programda bomba açıklamalar yaptı. Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı ve "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.

    AYŞE YÜKSEL KARARI

    Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" dedi. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulundu.

    KURGU AÇIKLAMASI

    Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'ın kurgu olduğuna dair iddialara da "Ne kurgusu arkadaşım iyi misiniz?" yanıtı verdi.

        ROMANYA KAMPINA YAKLAŞMIŞ!

        Aleyna Kalaycıoğlu Survivor birleşme partisinde otelden alıp adaya getirdiği şeyi açıkladı. Survivor Aleyna "Ceza aldık. Yasaklı madde çaldım açıklayamıyorum onu, otelde sakladık bulamadılar. Sahilde açıldık Romanya kampına yaklaş orada güvenliğe yakalandık. Yasaklı madde değil de alkol Acun abi öyle deyince açıklayamam" dedi.

        Survivor All Star eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dün akşam yani 10 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen bölümün hemen ardından bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, eleme oldu mu? İşte dün yayınlanan Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...

        SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için iki takım da ter döktü. Survivor All Star'da kadınlar turunu Ünlüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise Gönüllüler takımı kazandı. Best Of'a (En iyilere) kalan yarışın kazananı 3-1'lik skor ile Gönüllüler takımı oldu.

            SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

            Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı. Survivor 3. eleme adayı Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu. Survivor'da oynanan iki dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler oldu. Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise dün akşam itibarıyla belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.
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            Haberler Magazin Survivor kurgu mu? Ayşe Yüksel'i yerden yere vuran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan peş peşe bomba itiraf: "Hakaretler var unutamam"
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