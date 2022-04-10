Halit Başkan'ın kızı Ceren mi? Teşkilat Halit Başkan'ın kızı kim? Ajan Ceren ölecek mi? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?

Teşkilat nefes kesen bir bölümle daha izleyiciyi mest etti. Her hafta Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümü izleyiciyi ikiye böldü. Zehra'nın ortaya attığı teze göre Ceren Halit Başkan'ın kızı. İzleyicilerin bir kısmı Zehra'yı tutarken bir kısmı da Ceren'in Halit Başkan'ın kızı olamayacağını söylüyor. Öte yandan Ceren'i canlandıran Ezgi Eyüpoğlu'nun sevilen diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Teşkilat Halit Başkan'ın kızı kim? Halit Başkan'ın kızı Ceren mi? Ajan Ceren ölecek mi? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?
HALİT BAŞKAN'IN KIZI KİMDİR?
Zehra'nın sözleri Halit Başkan'ı çıldırttı. Halit Başkan'ın öldü olarak bildiği kızının yaşadığı iddia edildi. Kızı hakkında gerçeklere ulaşmaya çalışan Halit Başkan'a, Zehra şüphelerinden bahsedince yer yerinden oynadı.
Ceren'in de, Başkan'ın eşi gibi genetik bir hastalığa sahip olduğunu belirten Zehra, kızının Ceren olabileceğini söyler. Ancak Halit Başkan'ın kızı hakkında kesin bilgi henüz yok. Detaylar yeni bölümlerle netlik kazanacak.
Yayımlanan fragmanda Zehra, Başkan'a ''Geçen gün eşiniz ve kızınız hakkında konuştuğumuz şeyler, kafama takılan bazı konular var da Başkanım. Aslında benim konuşmak istediğim konu, eşinizin hastalığı ile ilgili, bu büyük oranla genetik faktörlerden oluşan ırsi bir hastalık. Aynı hastalık Ceren'de de var Başkanım. Ayrıca gözleri, sizin kızınızın gözleri ile aynı rekte. Özetle, Ceren sizin kızınız olabilir.'' sözlerini kullandığı görülüyor.
TEŞKİLAT'IN CEREN'İ EZGİ EYÜPOĞLU KİMDİR?
Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.
EZGİ EYÜBOĞLU DİZİLERİ
2007 Senin Uğruna
2008 Arka Sokaklar
2011 Kalbim Seni Seçti -Derin
2011 Muhteşem Yüzyıl -Aybige
2012 Sudan Bıkmış Balıklar -Zeynep
2013-2014 İntikam -Cemre Arsoy
2014 Yasak Asude -(Nazım Bey'in Kızı)
2014 Ulan İstanbul -Ada Akça
2015 Adı Mutluluk -Kumsal Güçlü
2017 Payitaht Abdulhamit -Melike
2019 Bir Aile Hikayesi
2020 Teşkilat