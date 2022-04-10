Survivor Barış Murat Yağcı'dan yokluk adasından döner dönmez olay istek! Acun Ilıcalı'dan uyarı gecikmedi! "Kendime yediremediğim..."

Acun Ilıcalı ise Barış'ın açıklamalarından sonra, "Değişik bir düşünce. Şu anda yokluk adasından geliyorsun. Bu konuda istersen kararını ertele. Hiçbir yarışmacımız için böyle bir durumun olmasını istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Survivor Batuhan da bu kararı yokluk adasından gelmesine bağlayarak "Sen bizim takımımızdasın bu durum bizi rahatsız eder" dedi.