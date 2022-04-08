Survivor'ın olay yarışmacısı Turabi, Acun'u devreye sokan Nagihan - Nisa tartışmasında sessizliğini bozdu! "Kim ne derse desin sen..."
Survivor'ın olay yarışmacısı Turabi, Acun'u devreye sokan Nagihan - Nisa tartışmasında sessizliğini bozdu! Survivor Nagihan'ı ifşa eden Nisa'nın sözleri ortalığı fena karıştırdı, Acun derhal devreye girdi! Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Bir diğer skandal da Nisa'nın Nagihan'ın doping kullandığı yönündeki sözler oldu. Tartışmaya eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'dan tepki gecikmedi. "Survivor küfürsüz ve kavgasız yaşamaya elverişli değil" diyen Turabi, Nisa ve Nagihan'ın sevenlerini de kötü yorum yapmamaları konusunda uyardı.
"KİM NE DERSE DESİN SEN..."
Survivor'ın olay yarışmacısı Turabi, Acun'u devreye sokan Nagihan - Nisa tartışmasında sessizliğini bozdu!
Survivor All Star'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümlerinde Nagihan ve Nisa arasında tansiyon yükseldi. Tartışma esnasında konuşan Nisa, Nagihan'ın doping kullanmaktan yakalandığını ileri sürdü. 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı Survivor'da art arda şampiyon olan Turabi Çamkıran, ikili arasındaki gerginliğe sessiz kalamadı.
FEDERASYON DOPİNG İDDİASINI YALANLADI
Nisa'nın Nagihan'ı doping kullanmakla suçlanmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklama geldi. Federasyon 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan eski milli atlet Nagihan Karadere'nin dopingden yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı ise yarışmacıları bu şekilde suçlamalarda bulunmaması konusunda uyardı.
NAGİHAN KİM NE DERSE DESİN SEN SURVIVOR EFSANESİSİN"
Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, Nisa ve Nagihan tartışmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar kendi işlediği kocaman günahları çuvala basar, Senin küçücük yanlışını duvara asar. Dert etme Nagihan. Kim ne derse desin sen bir Survivor efsanesisin. Survivor'a verdiğin emek tartışılmaz anca alkışlanır."
SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLARA TEPKİ GÖSTERDİ
"Her yarışmacının çok büyük emeği var arkadaşlar. Yapmayın. Nagihan'ın da, Nisa'nın da emeği var, diğer tüm yarışmacılarının da. Onlar açlıktan dolayı bu kadar ileri seviye kavga ediyorlar. Karınları doyduktan sonra birbirlerine sarılırlar, unuturlar. Ama sizin yazdıklarınız ne unutulur, ne de iyi karşılanır. Aileleri var, sevenleri var. Siz çöpe bir şey atar gibi bütün kininizi buraya atıp hiç bir şey olmamış gibi hayatınıza devam ediyorsunuz ama yarışmacıların sevenleri, aileleri çok üzülüyor. Yapmayın."