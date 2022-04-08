Survivor'ın olay yarışmacısı Turabi, Acun'u devreye sokan Nagihan - Nisa tartışmasında sessizliğini bozdu! "Kim ne derse desin sen..."

SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

"Her yarışmacının çok büyük emeği var arkadaşlar. Yapmayın. Nagihan'ın da, Nisa'nın da emeği var, diğer tüm yarışmacılarının da. Onlar açlıktan dolayı bu kadar ileri seviye kavga ediyorlar. Karınları doyduktan sonra birbirlerine sarılırlar, unuturlar. Ama sizin yazdıklarınız ne unutulur, ne de iyi karşılanır. Aileleri var, sevenleri var. Siz çöpe bir şey atar gibi bütün kininizi buraya atıp hiç bir şey olmamış gibi hayatınıza devam ediyorsunuz ama yarışmacıların sevenleri, aileleri çok üzülüyor. Yapmayın."