Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora oyunculuğu ile çok konuşuldu. Show TV'nin sevilen yapımı Üç Kuruş Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı dizinin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade paylaşıyor. 22. bölüm 11 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek. Fragmanı izleyenler şoke oldu. Kan içinde kalan Leyla'ya ne olacak? ÜÇ KURUŞ LEYLA ÖLDÜ MÜ? Aslıhan Malbora Üç Kuruş dizisinden ayrıldı mı, neden?
ÜÇ KURUŞ LEYLA ÖLDÜ MÜ?
Leyla en mutlu gününde kanlar içinde kalıyor. Üç Kuruş'un 22. bölümünde Efe ile nikah masasına oturan Leyla düğün günü Hicaz Kılıç tarafından silahla vuruluyor. Davetsiz misafir Hicaz düğünü birbirine katıyor. Leyla ise Efe ve Kartal ve babasının gözleri önünde kan içinde kalan karnını tutuyor. Ancak Leyla'nın dizideki akıbeti henüz belli değil.
ASLIHAN MALBORA ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Bu akşamki yeni bölümde Aslıhan Malbora'nın hayat verdiği Leyla karakterinin akıbeti netleşecek. Senaryo gereği Leyla'nın başına gelenler Aslıhan Malbora'nın tahtını sallıyor. Leyla'ın ölmesi durumunda Malbora diziden ayrılacak. Ancak başrol olduğu için Leyla'nın ölmesi beklenmiyor. Akıbeti netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.