Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora oyunculuğu ile çok konuşuldu. Show TV'nin sevilen yapımı Üç Kuruş Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı dizinin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade paylaşıyor. 22. bölüm 11 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek. Fragmanı izleyenler şoke oldu. Kan içinde kalan Leyla'ya ne olacak? ÜÇ KURUŞ LEYLA ÖLDÜ MÜ? Aslıhan Malbora Üç Kuruş dizisinden ayrıldı mı, neden?