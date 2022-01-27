Yalnız Kurt ilk bölüm Turkuvaz Medya Merkezi'nde görücüye çıktı! Osman Sınav: "Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz her yere sıçrayabiliriz"

Türk mitolojisinin Türk dizi ve filmlerinde kullanılmadığı yorumunu yapan Sınav, şunları söyledi; "Dünyanın her yerinde sinema sektörü kendi mitolojilerinden beslenir. Bir gün bir toplantıda söylemiştim. Maalesef biz kendi tarihinden ve mitolojisinden beslenmeyen bir sinemacılar topluluğuz çünkü biz hiç böyle işler yapmadık. O zaman Kuruluş, Diriliş vesaire yoktu. Mitolojimizden beslenen işler yapmamız lazım, bu önemli. Biz de bu dizimizle inşallah başarılı oluruz. İnşallah seyircinin gönlüne giren doğru bir hikaye anlatırız. Temelde seyirciye ne bilgi verdiğiniz değil, nasıl bir duygu verdiğiniz önemlidir. İnşallah izleyenler kendi içindeki yalnız kurtla karşılaşırlar."