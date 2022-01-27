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    • Magazin
    • 27.01.2022 13:08
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    • 27.01.2022 13:28
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    Yalnız Kurt ilk bölüm Turkuvaz Medya Merkezi'nde görücüye çıktı! Osman Sınav: "Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz her yere sıçrayabiliriz"

    'Yalnız Kurt' için heyecan dorukta! 'Yalnız Kurt' dizisi cuma günü ilk bölümüyle ATV'de ekrana gelecek! Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt için nefesler tutuldu! Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki "Yalnız Kurt" dizisi, 28 Ocak'ta saat 20:00’da ilk bölümüyle Atv'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk bölüm izlemesi, Osman Sınav'ın ve Türkiye’nin önde gelen basın mensuplarının katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapımcı Osman Sınav, dizide bir duruş anlatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'yi bugün dünyanın "Yalnız Kurt"u olarak gördüğünü söyledi.

    Yalnız Kurt ilk bölüm görücüye çıktı! Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz

    Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı dizinin ilk bölüm izlemesi, Osman Sınav'ın ve Türkiye'nin önde gelen basın mensuplarının katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

    'Yalnız Kurt' için heyecan dorukta! 'Yalnız Kurt' dizisi cuma günü ilk bölümüyle ATV'de ekrana gelecek!

    OSMAN SINAV: TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN 'YALNIZ KURT'U! "BİZ BİR DURUŞ VE KARAKTER ANLATIYORUZ"

    Yapımcı Osman Sınav, dizide bir duruş anlatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'yi bugün dünyanın "Yalnız Kurt"u olarak gördüğünü söyledi. Osman Sınav, dizinin bir tarih dizisi olmadığına dikkati çekerek, "Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz. Onun için de asla kronolojik gitmeyecek. Her yere sıçrayabiliriz. 1964'te bir olayı anlatırken milattan önceye de gidebiliriz. Oradan 1980'e gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Türk mitolojisinin Türk dizi ve filmlerinde kullanılmadığı yorumunu yapan Sınav, şunları söyledi; "Dünyanın her yerinde sinema sektörü kendi mitolojilerinden beslenir. Bir gün bir toplantıda söylemiştim. Maalesef biz kendi tarihinden ve mitolojisinden beslenmeyen bir sinemacılar topluluğuz çünkü biz hiç böyle işler yapmadık. O zaman Kuruluş, Diriliş vesaire yoktu. Mitolojimizden beslenen işler yapmamız lazım, bu önemli. Biz de bu dizimizle inşallah başarılı oluruz. İnşallah seyircinin gönlüne giren doğru bir hikaye anlatırız. Temelde seyirciye ne bilgi verdiğiniz değil, nasıl bir duygu verdiğiniz önemlidir. İnşallah izleyenler kendi içindeki yalnız kurtla karşılaşırlar."

        YALNIZ KURT KONUSU, YAYIN TARİHİ VE OYUNCU KADROSU

        Atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

        Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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        Haberler Magazin Yalnız Kurt ilk bölüm Turkuvaz Medya Merkezi'nde görücüye çıktı! Osman Sınav: "Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz her yere sıçrayabiliriz"
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