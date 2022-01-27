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Haberler Televizyon Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

Hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanan Altay, ona yol gösteren yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır ve silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım isteyen Esra, milyonları ekran başına kilitleyecek. Yalnız Kurt 1. bölümü ile 28 Ocak 2022 Cuma Akşamı Atv ekranlarında başlıyor. Fragmanları ile büyük merak uyandıran Yalnız Kurt dizisinde 1950'lerin Türkiye'si ve oradan da günümüze ulaşan olaylar ele alınıyor. İşte heyecanla beklenen Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosu ve dizi hakkında merak edilen her şey...

27.01.2022 11:33 - Son Güncelleme: 27.01.2022 12:00
Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

Kurdoğlu" namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

1.Bölüm:

﻿Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır.

Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister!

Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.

Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.

Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler

Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

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