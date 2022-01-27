Kurdoğlu” namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler
Hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanan Altay, ona yol gösteren yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır ve silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım isteyen Esra, milyonları ekran başına kilitleyecek. Yalnız Kurt 1. bölümü ile 28 Ocak 2022 Cuma Akşamı Atv ekranlarında başlıyor. Fragmanları ile büyük merak uyandıran Yalnız Kurt dizisinde 1950'lerin Türkiye'si ve oradan da günümüze ulaşan olaylar ele alınıyor. İşte heyecanla beklenen Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosu ve dizi hakkında merak edilen her şey...
27.01.2022 11:33
- Son Güncelleme: 27.01.2022 12:00
Kurdoğlu" namıyla kafes dövüşleri yapan Altay gümbür gümbür geliyor! İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. bölümden aksiyon dolu sahneler...