Acun Ilıcalı 'son yedekler geliyor' dedi kim olduğunu duyan heyecandan buz kesildi! Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor All-Star... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da heyecan giderek artıyor. Henüz yarışmanın başlamasının üzerinden 2 hafta bile geçemeden ortalık birbirine girdi. Şimdiden kav davasına tutuşanlar arasına son yedekler de geliyor. Acun Ilıcalı'nın önceki akşam ada konseyinde yaptığı 'son yedekler geliyor' açıklaması büyük bir merak ve heyecan uyandırırken bu isimlerin ki olacağı merak ediliyor. İşte Survivor'ın son yedekleri olacağı iddia edilen isimler... n
Survivor 2022'nin önceki akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. 4 eleme adayının bulunduğu konseyinde Ayşıl Özaslan, Berna Keklikler, Mert Öcal ve Sercan Yıldırım eleme adayıydı.
AYŞIL YARIŞMAYA VEDA ETTİ
Survivor'da eleme adayları Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan için SMS oylaması geçtiğimiz salı akşamı yapıldı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı. Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Ayşıl Özaslan oldu.