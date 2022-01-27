Acun Ilıcalı 'son yedekler geliyor' dedi kim olduğunu duyan heyecandan buz kesildi! Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor All-Star...

Ayşıl Özaslan'ın erken vedasının yaşandığı konseyde Acun Ilıcalı izleyiciyi sevindiren bir açıklama da yaptı. Ilıcalı yaptığı açıklamada 'son yedekler de aranıza katılacak' dedi. Ilıcalı'nın bu açıklaması sonrasın bu isimlerin kim olduğu merak konusu oldu. Ve bu isimlerin çoktan sosyal medyaya sızdığı iddia edildi. İşte Survivor'ın son yedekleri olacakları iddia edilen o isimler.