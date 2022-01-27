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    • Magazin
    • 27.01.2022 14:57
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    • 27.01.2022 14:57
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    Acun Ilıcalı 'son yedekler geliyor' dedi kim olduğunu duyan heyecandan buz kesildi! Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor All-Star...

    15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor... Survivor tarihinin hafızalarda kalan yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-Star kavgaları, rekabeti, aşkları, platonikleri ve polemikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Ayşıl Özaslan'ın elendiği konseyde Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor'daki son yedeklerin geleceğini açıklamıştı. İzleyicide heyecan yaratan bu açıklama sonrası tabi ki en çok merak edilen konu yedeklerin kim olduğu. Survivor yedekler kim sorusunun yanıtını arayanlar aldıkları cevap karşısında heyecandan kaskatı kesildi. Ve gerçek Survivor 2022 şimdi başlıyor...

    Survivor’ın son yedekleri kimler?

    Acun Ilıcalı 'son yedekler geliyor' dedi kim olduğunu duyan heyecandan buz kesildi! Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor All-Star... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da heyecan giderek artıyor. Henüz yarışmanın başlamasının üzerinden 2 hafta bile geçemeden ortalık birbirine girdi. Şimdiden kav davasına tutuşanlar arasına son yedekler de geliyor. Acun Ilıcalı'nın önceki akşam ada konseyinde yaptığı 'son yedekler geliyor' açıklaması büyük bir merak ve heyecan uyandırırken bu isimlerin ki olacağı merak ediliyor. İşte Survivor'ın son yedekleri olacağı iddia edilen isimler... n

    Survivor 2022'nin önceki akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. 4 eleme adayının bulunduğu konseyinde Ayşıl Özaslan, Berna Keklikler, Mert Öcal ve Sercan Yıldırım eleme adayıydı.

    AYŞIL YARIŞMAYA VEDA ETTİ

    Survivor'da eleme adayları Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan için SMS oylaması geçtiğimiz salı akşamı yapıldı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı. Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Ayşıl Özaslan oldu.

        Ayşıl Özaslan'ın erken vedasının yaşandığı konseyde Acun Ilıcalı izleyiciyi sevindiren bir açıklama da yaptı. Ilıcalı yaptığı açıklamada 'son yedekler de aranıza katılacak' dedi. Ilıcalı'nın bu açıklaması sonrasın bu isimlerin kim olduğu merak konusu oldu. Ve bu isimlerin çoktan sosyal medyaya sızdığı iddia edildi. İşte Survivor'ın son yedekleri olacakları iddia edilen o isimler.

        Survivor'a gelen ilk yedekler Perviz Abdullayev, Ayşıl Özaslan, Yunus Emre Özden ve Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışmaya dahil olacağı iddia edilen diğer isimler de şu şekilde:

        GİZEM MEMİÇ

        7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.

            BORA EDİN

            Survivor'in başladığı gün olan 15 Ocak'ta Survivor paylaşımı yapan Bora Edin, Türkiye - Yunanistan konseptiyle yayınlanan Survivor 2019'da yarışmıştı.

            ATAKAN IŞIKTUTAN

            2019 Survivor yarışmacıları arasında yer alan isimlerden olan Atakan Işıktutan, Survivor'da gösterdiği performansın yanı sıra Yunan yarışmacı Katerina Dalaka ile olan yakınlaşması ile de gündeme gelmişti.

            Atakan Işıktutan da, Survivor başladığı gün özel bir video yayınlayarak Survivor'a geleceğini duyurmuştu.
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