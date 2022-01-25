Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt başlıyor! Dövüş eğitimleri alan başrol oyuncusu Hasan Denizyaran: “İzleyicileri bir sürü detay bekliyor”
Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt başlıyor! Dövüş eğitimleri alan başrol oyuncusu Hasan Denizyaran, rolu ve merakla beklenen dizi hakkında ilk kez konuştu. Yalnız Kurt'u tercih etmesinin sebepleri arasında projenin aksiyon olması, yakın dönem siyasetini konu alması ve Osman Sınav imzası taşımasının kendisi için en önemli etkenler olduğunu söyleyen başarılı oyuncu bakın neler anlattı.
YALNIZ KURT DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCUSU İLK KEZ KONUŞTU
Atv ekranlarında cuma günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncularından Hasan Denizyaran; "İzleyicileri dikkatli izlediklerinde yakalayacakları bir sürü detay bekliyor" dedi.
DÖVÜŞ EĞİTİMLERİ ALDI
Yalnız Kurt'u tercih etmesinin sebepleri arasında projenin aksiyon olması, yakın dönem siyasetini konu alması ve Osman Sınav imzası taşımasının kendisi için en önemli etkenler olduğunu söyleyen başarılı oyuncu; "Karakter rolü olduğu için oyunculuğuma ve kariyerime büyük katkı sağlayacağını düşündüm. Çok yoğun bir hazırlık sürecim oldu. Diyet, spor ve dövüş sanatları eğitimlerimin yanı sıra günümün büyük bölümünü oyuncu koçumla çalışarak ve rolüme hazırlanarak geçirdim" şeklinde konuştu.
Yalnız Kurt yayın tarihine günler kaldı! İşte Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un konusu, oyuncuları ve dikkat çeken tanıtımı...
Atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.