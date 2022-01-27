Survivor Aleyna önce Survivor için önce 'iğrenç' dedi sonra eski aşkına bilendi 'Allah sabır versin' Kalaycıoğlu 2022'yi patlattı... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Twitter'da da Survivor 2022 hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde Yasin Obuz hakkında yaptığı yorumlar olay olan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez, bir beğenisi ile sosyal medyayı salladı.