Survivor Aleyna önce Survivor için önce 'iğrenç' dedi sonra eski aşkına bilendi 'Allah sabır versin' Kalaycıoğlu 2022'yi patlattı... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Twitter'da da Survivor 2022 hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde Yasin Obuz hakkında yaptığı yorumlar olay olan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez, bir beğenisi ile sosyal medyayı salladı.
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı.
Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etti.