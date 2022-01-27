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    • Magazin
    • 27.01.2022 11:14
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    • 27.01.2022 11:14
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    Survivor Aleyna önce Survivor için önce 'iğrenç' dedi sonra eski aşkına bilendi 'Allah sabır versin' Kalaycıoğlu 2022'yi patlattı

    Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban oldu ama asıl kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu desek yanlış olmaz. Genç yarışmacı, Survivor 2021'de performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken diğer bir yanda da seslendirdiği şarkılarla çok konuşuluyordu. Nitekim Survivor sonrasında kariyerine müzik alanında sürdürüyor bir yandan da sosyal medya reklamlarından para kazanıyor. Twitter ve Instagram'da oldukça aktif olan Aleyna Kalaycıoğlu özellikle Twitter'da, Survivor 2022 All-Star hakkında yorumlar yapıyor yeri geldiğinde paylaşımlara destek veriyor. İşte onlardan biri kısa sürede ortalığı karıştırdı.

    ’Allah sabır versin’

    Survivor Aleyna önce Survivor için önce 'iğrenç' dedi sonra eski aşkına bilendi 'Allah sabır versin' Kalaycıoğlu 2022'yi patlattı... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Twitter'da da Survivor 2022 hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde Yasin Obuz hakkında yaptığı yorumlar olay olan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez, bir beğenisi ile sosyal medyayı salladı.

    Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı.

    Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etti.

        Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dayken, Batuhan Karacakaya ile yakınlaşmıştı. Ancak sonrasında ikili birbirlerinin yüzlerine bile bakmamaya başlamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası yaptığı açıklamada kimseyle yakıştırılmak istenmediğini söylemişti.

        Bu olaylardan sonra Aleyna Kalaycıoğlu kafayı Batuhan Karacakaya'ya fena halde taktı bir kere. Kalaycıoğlu önceki gün Berkan Karabulut ile Batuhan Karacakaya arasında çıkan 'adam ol' kavgası sonrası Twitter'da öyle bir beğeni attı ki ortalık karıştı.

        'ALLAH SABIR VERSİN'

        Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu'nun, Batuhan ile Berkan arasında yaşanan kavga sonrası attığı 'Berkan'a Allah sabır versin...' paylaşımını beğendi. Kalaycıoğlu'nun bu hamlesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, yarışma boyunca arasından su sızmadığı Batuhan ile tamamen koptuklarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

            'İĞRENÇ'

            Öte yandan sıkı bir Survivor takipçisi olan Aleyna Kalaycıoğlu önceki günlerde gönüllüler takımı yarışmacılarından, Yasin Obuz'u hedef almıştı.

            2020 sezonunda kadın yarışmacılara özellikle Evrim Keklik'e olan davranışlarıyla izleyicinin hafızasında kadın düşmanı olarak kalan Yasin Obuz'u diline doladı Aleyna Kalaycıoğlu.

            Yasin Obuz'un önceki bölümlerde Sude Burcu ve Yağmur Banda ile yaşadığı kavga sonrası bir paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu, Obuz'un yarışmada bulunmasının doğru olmadığını savunarak şöyle bir paylaşım yaptı:

                Geçen bir video izledim, bir kadına küfüre kadar ağzına geleni söyleyen birinin hala böyle bir platformda aynı şeylere devam etmesi iğrenç.

                Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede yankı uyandırdı ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.
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                Haberler Magazin Survivor Aleyna önce Survivor için önce 'iğrenç' dedi sonra eski aşkına bilendi 'Allah sabır versin' Kalaycıoğlu 2022'yi patlattı
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