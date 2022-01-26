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    • Magazin
    • 26.01.2022 09:32
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    • 26.01.2022 09:38
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    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i 15 yıl sonra tarih olmuştu... Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü ayrılık nedeni şaşkına çevirdi

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i 15 yıl sonra tarih olmuştu... Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü ayrılık nedeni şaşkına çevirdi. Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna katılan oyuncu Yüsra Geyik diziden ayrıldı. Yüsra'nın ayrılığıyla ilgili kulislerde konuşulan ilginç iddia şok etti. Yüsra geyik Camdaki Kız'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

    15 yıl sonra tarih olmuştu! Yeni dizisinden de ayrılan Yüsra şoke etti

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i 15 yıl sonra tarih olmuştu... Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü ayrılık nedeni şaşkına çevirdi.

    15 yıl boyunca "Arka Sokaklar"da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, Kanal D dizisi "Camdaki Kız" ile ekranda boy gösteriyordu.

    "Camdaki Kız" dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna geçen haftalarda Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik hızlı bir giriş yapmıştı. Güzel oyuncunun karakteri ve etkili oyunculuğu beğeni toplamıştı.

        Fragmanlarda da geniş yer verilen oyuncunun rolü geçen hafta son buldu. Dizide uzun soluklu olması beklenen Geyik'in rolü zamanla azaldı ve senaryo gereği 27. bölümde İzmir'e taşındı.

        "BAŞROL OYUNCULARI RAHATSIZ OLDU" İDDİASI

        Bu durum kulislerde ilginç bir söylentiyi de beraberinde getirdi. Genç oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiği ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğü öne sürüldü.

        İddianın doğru olup olmadığı ve hangi oyuncuların rahatsızlık yaşadığı ise merak konusu oldu.
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Zeliş'i 15 yıl sonra tarih olmuştu... Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü ayrılık nedeni şaşkına çevirdi
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