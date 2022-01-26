Arka Sokaklar'ın Zeliş'i 15 yıl sonra tarih olmuştu... Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü ayrılık nedeni şaşkına çevirdi.

"BAŞROL OYUNCULARI RAHATSIZ OLDU" İDDİASI

Bu durum kulislerde ilginç bir söylentiyi de beraberinde getirdi. Genç oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiği ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğü öne sürüldü.