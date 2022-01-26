Arka Sokaklar'ın Zeliş'i 15 yıl sonra tarih olmuştu... Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü ayrılık nedeni şaşkına çevirdi.
15 yıl boyunca "Arka Sokaklar"da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, Kanal D dizisi "Camdaki Kız" ile ekranda boy gösteriyordu.
"Camdaki Kız" dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna geçen haftalarda Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik hızlı bir giriş yapmıştı. Güzel oyuncunun karakteri ve etkili oyunculuğu beğeni toplamıştı.