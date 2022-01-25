Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.01.2022 23:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2022 23:26
    ABONE OL

    Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Salı Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor 2022'nin 25 ocak Salı günü ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ödül için kıyasıya yarıştı. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırmaya başladı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor 2022'nin yeni bölümü bu akşam TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Salı Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar!

    Bu kapsamda kazanan takımı merak eden izleyiciler Survivor son ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor.

    SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda mücadele ediyor. Survivor All Star son bölümde oynanan ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin detaylar henüz belli oldu.

    Survivor 2022'de ödül oyununda kazanan takımın alacağı ödülü Murat Ceylan, yarışma öncesinde açıkladı. Oyunu kazanan takım, içinde yoğurt, ananas, mango, fındık, badem, kaju, muz, kivi, hindistan cevizi gibi çeşitli ürünlerin olduğu yiyeceğe kavuşacak.

        Survivor'ın klasiği olan Anlat Bakalım oyunu, yarışmacıların ve izleyenlerin eğlendiği keyifli bir oyun. Oyunda yarışmacılar, karşısındaki arkadaşa verilen kelimeyi yasaklı sözcükleri kullanmadan anlatmaya çalışıyor. Verilen sürede en çok bilen ikili, takımına sayı kazandırıyor. Oyunun detayları yeni bölümle belli olacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Survivor All Star'ın 24 Ocak akşamı ekranlara gelen 8. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı 3. dokunulmazlık oyununu oynadılar. Ünlüler takımı konseyinde pazartesi gecesi eleme adayları Ayşıl ve Sercan olarak belirlendi. Öte yandan ünlülerde performans birincisi olarak dokunulmazlığı alan isimler Nagihan ve Batuhan oldu.

        Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Ayşıl olduğunu duyurdu. Gecenin ikinci eleme adayını belirlemek için bu kez performans birincisi açıklandı.

        Acun Ilıcalı ünlülerde performans birincilerinin kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Batuhan olduğunu açıkladı. Yüzdelik dilimlere bakıldığı zaman Nagihan Batuhan'a göre öncelikli duruma düştüğü için gecenin 2. eleme adayını belirledi. Nagihan ünlülerde eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi. Böylece Ayşıl ve Sercan eleme potasına girerek sürgün adasına gitti. Bu hafta yapılan oylamalar ile eleme adayları Mert ve Berna olarak belirlenmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ekrem’in balıkçıya girişi
        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Salı Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
            SON DAKİKA