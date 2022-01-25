Survivor 2022'nin yeni bölümü bu akşam TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Salı Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar!
Bu kapsamda kazanan takımı merak eden izleyiciler Survivor son ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda mücadele ediyor. Survivor All Star son bölümde oynanan ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin detaylar henüz belli oldu.
Survivor 2022'de ödül oyununda kazanan takımın alacağı ödülü Murat Ceylan, yarışma öncesinde açıkladı. Oyunu kazanan takım, içinde yoğurt, ananas, mango, fındık, badem, kaju, muz, kivi, hindistan cevizi gibi çeşitli ürünlerin olduğu yiyeceğe kavuşacak.