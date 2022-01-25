Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Salı Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor All Star'ın 24 Ocak akşamı ekranlara gelen 8. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı 3. dokunulmazlık oyununu oynadılar. Ünlüler takımı konseyinde pazartesi gecesi eleme adayları Ayşıl ve Sercan olarak belirlendi. Öte yandan ünlülerde performans birincisi olarak dokunulmazlığı alan isimler Nagihan ve Batuhan oldu.

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Ayşıl olduğunu duyurdu. Gecenin ikinci eleme adayını belirlemek için bu kez performans birincisi açıklandı.

Acun Ilıcalı ünlülerde performans birincilerinin kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Batuhan olduğunu açıkladı. Yüzdelik dilimlere bakıldığı zaman Nagihan Batuhan'a göre öncelikli duruma düştüğü için gecenin 2. eleme adayını belirledi. Nagihan ünlülerde eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi. Böylece Ayşıl ve Sercan eleme potasına girerek sürgün adasına gitti. Bu hafta yapılan oylamalar ile eleme adayları Mert ve Berna olarak belirlenmişti.