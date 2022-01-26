Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Kanal D'nin Sadaaktsiz dizisi her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkardı. Ancak bu akşam yeni bölümü yayınlanmıyor. Sevilen dizi hakkında bir çok soru gündeme geldi. 26 Ocak Kanal D yayın akışına göre bu akşam Yargı dizisi ekranlarda olacak. İşte dizinin yayınlanmama sebebi...
SADAKATSİZ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
26 Ocak Kanal D yayın akışına göre Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
İşte yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
22:30 Sadakatsiz
01:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Asi
SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dizinin ekran macerasına ara vermesiyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Sadakatsiz'in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada "Değerli izleyicilerimiz, her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!" ifadelerine yer verildi.
Sevilen dizisinin yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba saat 20:00'da yayınlanacak.