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    • Magazin
    • 26.01.2022 09:58
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    • 26.01.2022 09:58
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    Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Sadakatsiz dizisinden üzen haber geldi. Bu akşam yeni bölümü yayımlanmayacak. Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş'in yer aldığı dizi ekran macerasına ara verdi. Peki neden? Sadakatsiz'in resmi Instagram hesabından açıklama geldi. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok?

    Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Kanal D'nin Sadaaktsiz dizisi her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkardı. Ancak bu akşam yeni bölümü yayınlanmıyor. Sevilen dizi hakkında bir çok soru gündeme geldi. 26 Ocak Kanal D yayın akışına göre bu akşam Yargı dizisi ekranlarda olacak. İşte dizinin yayınlanmama sebebi...

    SADAKATSİZ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    26 Ocak Kanal D yayın akışına göre Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

    İşte yayın akışı;

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
    22:30 Sadakatsiz
    01:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
    03:00 Gelinim Mutfakta
    05:15 Asi

    SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Dizinin ekran macerasına ara vermesiyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Sadakatsiz'in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada "Değerli izleyicilerimiz, her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!" ifadelerine yer verildi.

    Sevilen dizisinin yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba saat 20:00'da yayınlanacak.

        SADAKATSİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Sadakatsiz 46'ncı bölümde; Ali ve İpek'in yılbaşı gecesi yaptıkları kazadan sağ kurtulmaları herkesi rahatlattı. Ancak bu sırada Asya ve Volkan'ın birbirine kenetlenmesi Aras'ı rahatsız etti.

        Öfkesine hakim olamayan Aras, Volkan'ın gizli kamera hamlesini öğrenince deliye döndü. Aras'ın bu duruma gelmesine sosyal medyadan yorum yağdı.
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