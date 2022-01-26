Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Kanal D'nin Sadaaktsiz dizisi her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkardı. Ancak bu akşam yeni bölümü yayınlanmıyor. Sevilen dizi hakkında bir çok soru gündeme geldi. 26 Ocak Kanal D yayın akışına göre bu akşam Yargı dizisi ekranlarda olacak. İşte dizinin yayınlanmama sebebi...