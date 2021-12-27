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Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sütyensiz pozları olay oldu herkes onu konuştu

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız ile izleyici karşısına geçti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Geyik, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Derin yırtmaçlı mini eteği ve derin göğüs dekolteli ceketiyle kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. İşte Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in derin göğüs dekolteli pozları...

27.12.2021 18:08 - Son Güncelleme: 27.12.2021 18:08
Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sütyensiz pozları olay oldu herkes onu konuştu

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile adını duyuran Yüsra Geyik, son olarak kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sütyensiz pozları olay oldu herkes onu konuştu

15 yıl sonra farklı bir rolle sevenleriyle buluşan Geyik, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sütyensiz pozları olay oldu herkes onu konuştu

Yüsra Geyik, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarla magazin gündemine damga vurdu.

Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sütyensiz pozları olay oldu herkes onu konuştu

Derin yırtmaçlı mini eteği ve derin göğüs dekolteli ceketiyle kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sütyensiz pozları olay oldu herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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