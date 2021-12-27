Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sütyensiz pozları olay oldu herkes onu konuştu
Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız ile izleyici karşısına geçti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Geyik, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Derin yırtmaçlı mini eteği ve derin göğüs dekolteli ceketiyle kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. İşte Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in derin göğüs dekolteli pozları...
27.12.2021 18:08
- Son Güncelleme: 27.12.2021 18:08
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile adını duyuran Yüsra Geyik, son olarak kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Yüsra Geyik, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarla magazin gündemine damga vurdu.