Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sütyensiz pozları olay oldu herkes onu konuştu

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile adını duyuran Yüsra Geyik, son olarak kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle izleyici karşısına çıktı.