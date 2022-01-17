Arka Sokaklar'ın Zeliş'i ve Tekin'inden sarmaş dolaş poz! Bomba kare sosyal medyayı salladı, Yüsra Geyik ve Onur Bay'a bakın...

Kanal D'nin, 16 sezondur ekranda olan fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı ve oğlu olarak yer alan ve adeta dizide büyüyen Onur Bay ve Yüsra Geyik diziye veda etseler de pek çok izleyici tarafından hâlâ Tekin'i ve Zeliş olarak tanınıyor. Diziden ayrılmalarını rağmen görüşmeyi kesmeyen iki arkadaş hafta sonu birlikteydi.