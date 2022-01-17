Arka Sokaklar'ın Zeliş'i ve Tekin'inden sarmaş dolaş poz! Bomba kare sosyal medyayı salladı Yüsra Geyik ve Onur Bay'a bakın...
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i ve Tekin'inden sarmaş dolaş poz! Sosyal medyayı sallayan Yüsra Geyik ve Onur Bay Instagram paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı ve oğlu olarak yer alan ve adeta dizide büyüyen Onur Bay ve Yüsra Geyik diziye veda etseler de pek çok izleyici tarafından hâlâ Tekin'i ve Zeliş olarak tanınıyor. Diziden ayrılmalarını rağmen görüşmeyi kesmeyen ikili, hafta sonu birlikteydi. İşte Yüsra ve Onur'un çok konuşulan karesi...
17.01.2022 12:13
- Son Güncelleme: 17.01.2022 12:18
Kanal D'nin, 16 sezondur ekranda olan fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı ve oğlu olarak yer alan ve adeta dizide büyüyen Onur Bay ve Yüsra Geyik diziye veda etseler de pek çok izleyici tarafından hâlâ Tekin'i ve Zeliş olarak tanınıyor. Diziden ayrılmalarını rağmen görüşmeyi kesmeyen iki arkadaş hafta sonu birlikteydi.
Arka Sokaklar'da Tekin ve Zeliş rollerine hayat veren Onur Bay ve Yüsra Geyik birlikte samimi bir pozlarını da takipçileriyle paylaştı. İkilinin kalp emojisi koyduğu paylaşımlarına beğeni yağdı.
İkilinin yaşı merak konusu oldu. İşte başta Yüsra Geyik ve Onur Bay olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve yaşları...