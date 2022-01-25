Neden yok'un yanıtını duyan yıkıldı! Survivor Adem Sema Aycan'a ne oldu neredeler? Acun Ilıcalı sustu o isim ağzından kaçırdı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de neler oluyor? 15 Ocak'ta başlayan yarışmada tam kadro bir türlü, bir arada yer alamadı. Önce Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse nedeniyle geç katılacağı açıklandı. Sonrasında Adem Kılıçcı yarışmada yer almadı. Ardından Aycan Yanaç ve Sema Aydemir bir anda ortadan kayboldu. Acun Ilıcalı haklarında 'rahatsızlıklarından dolayı' dese de o isim ağzından öyle bir şey kaçırdı ki kafalar karıştı. Survivor'da Adem, Sema ve Aycan'a ne oldu? İşte o sorunun yanıtı...
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.
Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atıldı.