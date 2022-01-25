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    • Magazin
    • 26.01.2022 11:46
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    • 26.01.2022 11:46
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    Neden yok'un yanıtını duyan yıkıldı! Survivor Adem Sema Aycan'a ne oldu neredeler? Acun Ilıcalı sustu o isim ağzından kaçırdı

    Gözler onları aradı ama nafile! Survivor Adem Sema Aycan'a ne oldu neredeler? 15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Survivor'da neler oluyor? Son zamanlarda bilhassa birtakım yarışmacıların ada konseyi dahil hiçbir yerde görülmemesi ardından sosyal medya karıştı. Acun Ilıcalı açıklama yaptı yapmasına ama izleyiciler Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç ve Sema Aydemir'e ne olduğunu merak ediyor. Daha evvel sakatlığı olan yarışmacıların dahi ada konseyine katıldığını anımsatan izleyiciler duydukları karşısında şaşkına döndü.

    Survivor Adem Sema Aycan’a ne oldu neredeler?

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de neler oluyor? 15 Ocak'ta başlayan yarışmada tam kadro bir türlü, bir arada yer alamadı. Önce Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse nedeniyle geç katılacağı açıklandı. Sonrasında Adem Kılıçcı yarışmada yer almadı. Ardından Aycan Yanaç ve Sema Aydemir bir anda ortadan kayboldu. Acun Ilıcalı haklarında 'rahatsızlıklarından dolayı' dese de o isim ağzından öyle bir şey kaçırdı ki kafalar karıştı. Survivor'da Adem, Sema ve Aycan'a ne oldu? İşte o sorunun yanıtı...

    Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.

    Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atıldı.

        SURVİVOR ADEM-AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

        Survivor 2022 All Star'da Adem-Aycan ve Sema'nın konseyde yer almaması ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Bu üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını ifade eden Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından yeni iddialar ortaya atıldı.

        Peki Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok, elendi mi? Survivor Sema, Adem ve Aycan hastalandı mı, sakatlandı mı? İşte detaylar...

        SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

        Survivor All Star Ünlüler takımında yer alan Aycan, Adem ve Sema hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

            Adem-Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde oldukları iddia edildi. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

            Kimisi ise diskalifiye olup olmadıkları konusunda endişelendi. Özellikel Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı diskalifiye açıklaması her şeye tuz biber oldu.

            SURVİVOR ADEM DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

            Ayrıca Hakan Hatipoğlu'nun programda Adem ve diğer yarışmacılar hakkında yaptığı diskalifiye yorumu da dikkat çekti.
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                Haberler Magazin Neden yok'un yanıtını duyan yıkıldı! Survivor Adem Sema Aycan'a ne oldu neredeler? Acun Ilıcalı sustu o isim ağzından kaçırdı
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