Neden yok'un yanıtını duyan yıkıldı! Survivor Adem Sema Aycan'a ne oldu neredeler? Acun Ilıcalı sustu o isim ağzından kaçırdı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de neler oluyor? 15 Ocak'ta başlayan yarışmada tam kadro bir türlü, bir arada yer alamadı. Önce Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse nedeniyle geç katılacağı açıklandı. Sonrasında Adem Kılıçcı yarışmada yer almadı. Ardından Aycan Yanaç ve Sema Aydemir bir anda ortadan kayboldu. Acun Ilıcalı haklarında 'rahatsızlıklarından dolayı' dese de o isim ağzından öyle bir şey kaçırdı ki kafalar karıştı. Survivor'da Adem, Sema ve Aycan'a ne oldu? İşte o sorunun yanıtı...