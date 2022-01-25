Sağ gösterip sol vurdu aklın ucundan geçmez! Survivor oldu izdivaç Mert Öcal aşkı o yarışmacı da buldu! Evrim İlayda dendi ama...

Survivor bu yıl All-Star formatıyla TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İzleyici için heyecanının her geçen bölüm arttığı Survivor 2022'de kavgalılar, aşıkla, platonikler, dostlar kısacası eskiden hesabı olan herkes bi arada. Hal bölye olunca, Survivor'ın yakın tarihinin en çok konuşulan isimleri seçildi bu yıl kadroya. Onlardan biri de Mert Öcal. Her şeye itiraz etmesiyle bilinen Mert Öcal hakkında sosyal medyada öyle bir iddia ortaya atıldı ki görenler duyan şaştı kaldı. Mert Öcal'ın Evrim Keklik, İlayda Şeker'den sonra şimdiler bir başka Survivor yarışmacısıyla adı anılıyor. Peki Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen o isim kim?
Survivor 2020'nin hafızalarda kalan isimlerinden biri olan Mert Öcal, Survivor Panorama'da yorumculuk macerasının ardından bu kez de Survivor 2022 All-Star macerasına atıldı. Yaşına göre üstün bir performansa sahip olan Mert Öcal zaman zaman sivri yorumları, laf sokmaları ama daha çok da itirazlarıyla biliniyor. İzleyici de onun bu hallerini çok seviyor.
Yakışıklı olması da cabası. 39 yaşındaki yarışmacı hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı ve o iddiayı sosyal medya fenomeni Ata Benli gündeme getirdi. Mert Öcal'ın, Survivor'dan bir sevgilisi olduğunu ve bu sevgilisinin kim olduğunu da şu sıralar yine Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı'nın sosyal medyadaki ses odalarından birinden açıkladığı iddia edildi.