Sağ gösterip sol vurdu aklın ucundan geçmez! Survivor oldu izdivaç Mert Öcal aşkı o yarışmacı da buldu! Evrim İlayda dendi ama...

Survivor bu yıl All-Star formatıyla TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İzleyici için heyecanının her geçen bölüm arttığı Survivor 2022'de kavgalılar, aşıkla, platonikler, dostlar kısacası eskiden hesabı olan herkes bi arada. Hal bölye olunca, Survivor'ın yakın tarihinin en çok konuşulan isimleri seçildi bu yıl kadroya. Onlardan biri de Mert Öcal. Her şeye itiraz etmesiyle bilinen Mert Öcal hakkında sosyal medyada öyle bir iddia ortaya atıldı ki görenler duyan şaştı kaldı. Mert Öcal'ın Evrim Keklik, İlayda Şeker'den sonra şimdiler bir başka Survivor yarışmacısıyla adı anılıyor. Peki Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen o isim kim?