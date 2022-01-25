Ayberk Pekcan'ın vedasıyla akıllara o isimler geldi! İşte Diriliş Ertuğrul'da oynayan ve aramızdan ayrılan isimler

Ayberk Pekcan'ın vedasıyla akıllara o isimler geldi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında akciğer kanserine yenildiğini duyuran ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun vefat haberi tüm sevenlerini kahretti. Kurtlar Vadisi Pusu'da Muro'nun arkadaşı Şemo rolüyle dikkatleri üzerine çeken ve Diriliş Ertuğrul'daki Artuk Bey karakteriyle çok sevilen Ayberk Pekcan'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Pekcan'ın vedasıyla akıllara Diriliş Ertuğrul'da oynayan ve aramızdan ayrılan isimler geldi.
ACI HABER GELDİ
Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi görmeye başlayan ünlü oyuncu Ayberk Pekcan geçen hafta memleketi Mersin'de yoğun bakıma alınmıştı. 51 yaşındaki oyuncu bugün hayatını kaybetti. Pekcan ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.
Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu:
"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi.
Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."