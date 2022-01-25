Ayberk Pekcan'ın vedasıyla akıllara o isimler geldi! İşte Diriliş Ertuğrul'da oynayan ve aramızdan ayrılan isimler

Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi.