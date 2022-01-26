Survivor All Star karıştı ortalık savaş alanı! Eski sevgililer Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı birbirine girdi Evrim Keklik: 'Korkuyorum'
Survivor All Star karıştı ortalık savaş alanı! Eski sevgililer Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı birbirine girdi. Survivor 2020 kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, yaklaşık altı ay aşk yaşamış, Mayıs 2021'de ayrılık kararı almışlardı. Survivor All Star 2022'nin son bölümünde ortam yine gerildi. Gönüllüler adasında yarışmacılar arasındaki gergin anların biri biterken biri başladı. Evrim takım arkadaşlarına isyan ederken, Ogeday ve Yasin arasındaki tartışma da giderek büyüdü. Peki, Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le sevgili olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında neler oldu? Neden ayrıldılar?
26.01.2022 09:45
- Son Güncelleme: 26.01.2022 09:48
'KORKUYORUM'
Survivor All Star karıştı, ortalık savaş alanı! Eski sevgililer Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı birbirine girdi .
Survivor 2020 sonrası aşk yaşamaya başlayan ancak birbirlerine uluorta laf sokacak derecede kötü ayrılan, şimdilerde birlikte yarışıp, Survivor 2022 All-Star'da tüm gözlerinde üzerlerinde olduğu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında ilk kıvılcım ateşlendi.
Barış Murat Yağcı'nın 'hiç muhatabım değilsin' diyerek Yağmur Banda'ya yanıt verdiği anlarda Nisa Bölükbaşı devreye girdi.
Nisa Bölükbaşı'nın 'Yağmur boş ver. Sen onun seviyesine düşme. Gel' dediğini fark eden Barış Murat Yağcı hemden devreye giriyor 'Onu kim söyledi? Sen mi?' yanıtı verdi.