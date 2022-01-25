Survivor Turabi çakmağı çaktı ateşi yaktı 'amatör sunucu çöp kovasını koy...' Küfürsüz olmaz dedi Acun Ilıcalı... Sonunda bu oldu!

Acun Ilıcalı'nın göz bebeği Survivor'ın, 2022 All-Star sezonu başladı... Daha önceki sezonlarda yarışmış, performanslarıyla akıllarda kalmış, kimileri şampiyon olmuş yarışmacılarında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor All-Star 2022, bir yandan Dominik'te devam ederken bir yandan da yankıları Dominik dışında sürüyor. Survivor tarihinin efsaneleşen isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, yarışma başlamadan yaptığı ve olay yaratan yorumlarına, yarışma başladıktan sonra da devam ediyor hatta katılmadığı yarışmada en çok konuşulan isim olarak bir ilke imza atıyor.