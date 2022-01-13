Selami Şahin'in biricik kızından cesur İnstagram pozları... Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında? Edis ile sevgili mi?

Ünlü şarkıcı Edis'in dudak dudağa yakalandığı güzelin kimliği tanıdık çıktı. Müzisyen Selami Şahin'in biricik kızı Meryem İrem Şahin'in olduğu iddia ediliyor. Magazin dünyası bunu konuşuyor. Şahin daha önce de Türkiye'de eğitim gören Oliver Tembo ile bir aşk yaşıyordu. Selami Şahin geçtiğimiz günlerde, çocukların aşk hayatlarıyla ilgili, "Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam" demişti. Peki Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında? Edis ile sevgili mi?
EDİS VE MERYEM İREM ŞAHİN SEVGİLİ Mİ?
Edis geçtiğimiz haftalarda Maçka'daki bir mekanda eğlenirken yanındaki sarışın bir güzel ile öpüşmüştü.
Objektiflere takılan görüntüler sonrası gizemli güzelin kim olduğu merak edilmişti.
Kimliği merak uyandıran kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu iddia edildi.
MERYEM İREM ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin 26 yaşındadır.
İrem Şahin, şu sıralar sosyal medya hesabını çok aktif kullanıyor ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.