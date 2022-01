Selami Şahin'in biricik kızından cesur İnstagram pozları... Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında? Edis ile sevgili mi?

Ünlü şarkıcı Edis'in dudak dudağa yakalandığı güzelin kimliği tanıdık çıktı. Müzisyen Selami Şahin'in biricik kızı Meryem İrem Şahin'in olduğu iddia ediliyor. Magazin dünyası bunu konuşuyor. Şahin daha önce de Türkiye'de eğitim gören Oliver Tembo ile bir aşk yaşıyordu. Selami Şahin geçtiğimiz günlerde, çocukların aşk hayatlarıyla ilgili, "Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam" demişti. Peki Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında? Edis ile sevgili mi?