Şafak Susamcıoğlu mahkeme kararına isyan etti: Evladımı Masis ailesinden kurtarın!

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in 4 yaşındaki oğluna şarap içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş adamının kızı Alexandra Lisa Masis'in 8 yıl önce evlenip 1 yıl önce boşanma davası açtığı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa gidip eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden olayla ilgili şikayetçi olmuştu.
Davada önceki gün takipsizlik kararı çıktı. Savcılık, Alexandra Masis'in bir videoda oğluna içirdiği sıvının alkol olup olmadığının belli olmadığına kanaat getirip içeceğe 'renkli sıvı' dedi.
ŞOKE EDEN İDDİALAR
Eski damat Susamcıoğlu, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na kötü muamele, hakaret, basit yaralama ve tehdit' suçlarının işlendiğini belirterek başvurdu. Eşinin sürekli alkol ve uyuşturucu kullandığını, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, 4 yaşındaki oğluna alkol tattırdığını, evde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ve kullandığı uyuşturucunun dumanını oğlunun yüzüne üflediğini iddia eden Susamcıoğlu, kayınpederi ve kayınbiraderi hakkında da şoke eden açıklamalarda bulundu. Susamcıoğlu, eşinin erkek kardeşi Cem Masis'in kendisinin alnına silah dayadığını, kayınpederinin ise evine çağırarak "Bunlar duyulursa seni öldürürüm. Benim kim olduğumu biliyorsun" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.