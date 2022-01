Şafak Susamcıoğlu mahkeme kararına isyan etti: Evladımı Masis ailesinden kurtarın!

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in 4 yaşındaki oğluna şarap içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş adamının kızı Alexandra Lisa Masis'in 8 yıl önce evlenip 1 yıl önce boşanma davası açtığı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa gidip eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden olayla ilgili şikayetçi olmuştu.