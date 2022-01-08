Şafak Susamcıoğlu mahkeme kararına isyan etti: Evladımı Masis ailesinden kurtarın!

ESKİ DAMAT KARARA İTIRAZ ETTİ

Karara itiraz eden Şafak Susamcıoğlu, "Alexandra videoda içeceğin şarap olduğunu İngilizce olarak belirtiyor. Video ya detaylı incelenmedi, ya da video çözümünü yapan kişi İngilizce bilmiyor. Büyük bir hata yapılmış" dedi. Susamcıoğlu, "Evde uyuşturucu içiliyor. Oğlumun kafasına bira şişesini diktiriyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye de ekledi.

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen Alexandra Masis ise ifadesinde, çocuğuna vurmasındaki sebebin eğitim şeklinden kaynaklandığını söyledi. 4 yaşındaki L.'nin darp edilmesine karşılık herhangi bir rapor olmaması, çocuğun beyanı dışında başka delil bulunmaması, eylemin ebeveynlerin terbiye etme haklarının bir parçası kapsamında kalması nedeniyle suç oluşturmadığı belirtildi.