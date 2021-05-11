'UYUŞTURUCUNUN DUMANINI LUCA'NIN YÜZÜNE ÜFLÜYOR'

Eşim uyuşturucu da kullanıyor. Beni "Eğer bu konu duyulursa sana iftira atarım. Başını yakarım" diye tehdit etti. Oğlum annesinin kendisini sürekli dövdüğünden bahsediyor. Benim yanımda da şiddet uyguladı. İçtiği sigaranın ve uyuşturucu maddenin dumanını oğlumuzun yüzüne üflüyor. Tepki gösterdiğimde de "Çok ağlıyordu. Dumanı çekince rahat uyur" derdi. Bir gün de oğlumuz durmayınca onu gül dallarına doğru iteklemiş, oğlum yüzünden yaralanmış.