Ermeni asıllı iş adamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis Susamcıoğlu, cam mamul imalatçısı Şafak Susamcıoğlu ile 5 yıl önce evlendi. 4 yaşında L. adında bir oğulları olan çiftin evlilikleri Ağustos 2020'de çatırdadı. 5 ay önce de boşanma davası açıldı. Boşanma süreci devam ederken Şafak Susamcıoğlu, eşi Alexandra, kardeşi Cem Masis, kayınpederi Dikran Masis hakında inanılmaz iddialarla suç duyurusunda bulundu. İşte o iddialar:
'UYUŞTURUCUNUN DUMANINI LUCA'NIN YÜZÜNE ÜFLÜYOR'
Eşim uyuşturucu da kullanıyor. Beni "Eğer bu konu duyulursa sana iftira atarım. Başını yakarım" diye tehdit etti. Oğlum annesinin kendisini sürekli dövdüğünden bahsediyor. Benim yanımda da şiddet uyguladı. İçtiği sigaranın ve uyuşturucu maddenin dumanını oğlumuzun yüzüne üflüyor. Tepki gösterdiğimde de "Çok ağlıyordu. Dumanı çekince rahat uyur" derdi. Bir gün de oğlumuz durmayınca onu gül dallarına doğru iteklemiş, oğlum yüzünden yaralanmış.
'ÇOCUĞUMA İÇKİ İÇİRİYOR
Eşim, oğlumla hiç ilgilenmiyor. 1.5 yıl önce telefonla konuşurken oğlumu yıkadığı küvette unuttu. Annem, boğulmak üzereyken kurtardı.
Eşim sürekli alkol kullanan biri. Bira şişesini oğlumun eline veriyor ve içtiği içkileri tattırıyor. Kendisini uyardığımda bana "Babam seni öldürür. Ne kadar zengin olduğunu biliyorsun" dedi.