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    • Magazin
    • 04.01.2022 10:54
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    • 04.01.2022 10:56
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    Esra Erol Youtube’da rekor kırdı!

    Kayıpları buluşturan, acıları mutluğa dönüştüren, evlilik vaadiyle dolandırılanlara umut olmaya çalışan ve birçok kişinin hayatına dokunan program Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşıyan Esra Erol bir rekora imza attı.

    Esra Erol Youtube’da rekor kırdı!

    Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşıyan Esra Erol bir rekora imza attı.

    Kayıpları buluşturan, acıları mutluğa dönüştüren, evlilik vaadiyle dolandırılanlara umut olmaya çalışan ve birçok kişinin hayatına dokunan program Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor.

    Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen, reytinglere damga vuran Esra Erol'da programı başarısını dijital platforma da taşıyarak Youtube kanalında 1 milyona aboneye ulaştı. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen, başarılarını ödüllerle taçlandıran Erol, bu defa da YouTube 1 milyon aboneyi simgeleyen plaketini aldı.

        Esra Erol'a ödülünü Atv Dijital Medya Direktörü Onur Yıldırım takdim etti. İtalya'dan Japonya'ya kadar programın ilgiyle takip edildiğine değinen Yıldırım, abone olmadan izleyen kişi sayısının ise, yaklaşık 5 milyon olduğuna dikkat çekti. Sevilen sunucu Esra Erol, abone olan herkese teşekkür etti.
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