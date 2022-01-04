Esra Erol Youtube’da rekor kırdı!

Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen, reytinglere damga vuran Esra Erol'da programı başarısını dijital platforma da taşıyarak Youtube kanalında 1 milyona aboneye ulaştı. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen, başarılarını ödüllerle taçlandıran Erol, bu defa da YouTube 1 milyon aboneyi simgeleyen plaketini aldı.