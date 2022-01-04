Survivor 2022 ne zaman başlıyor? 2022 Survivor All Star'ın ilk bölümü hangi gün? Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da bomba gibi yarışmacılarla gelen ve yine izleyenleri ekrana kilitlemeye hazırlanan yarışma için heyecan dolu geri sayım başladı. Acun Ilıcalı yayın tarihi açıklamasını yaptı ve Survivor 2022 ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte ayrıntılar...