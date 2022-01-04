Survivor 2022 ne zaman başlıyor? 2022 Survivor All Star'ın ilk bölümü hangi gün? Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da bomba gibi yarışmacılarla gelen ve yine izleyenleri ekrana kilitlemeye hazırlanan yarışma için heyecan dolu geri sayım başladı. Acun Ilıcalı yayın tarihi açıklamasını yaptı ve Survivor 2022 ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte ayrıntılar...
2022 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz