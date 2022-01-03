Esra Erol’da tansiyon yükseldi! Çaresiz anne sinir krizi geçirdi! Eşini bırakıp başkasına kaçan kızına bakın nasıl seslendi

Saliha Hanım, annesi Firdevs Hanım ile Esra Erol'un kapısını çalarak 23 yaşındaki kızı Zeynep Karasakal için yardım istedi.
Zeynep Karasakal'ın 4 Aralıkta evden kaçtığını dile getiren Saliha Hanım, "Kızım 17 yaşında Muhammet Karasakal'a kaçtı. Babası, 'Tamam gitsin yuvasını kursun kızım' dedi. 5 senelik evli kadın nereye gider? Kızımı kurtlara kuşlara yem etmeyeceğim" diyerek sinir krizi geçirdi.
ESRA EROL BULDU!
Esra Erol'un ulaştığı Zeynep Karasakal, canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben gayet iyiyim, neden bunu anlamıyorsunuz? Annemle konuştum, Diyarbakır'dayım. Burada güzel bir yuva kurdum, mutluyum" dedi.
Zeynep Hanım, "Kiminle yuva kurdun?" sorusuna da "Orası şimdilik benden kalsın. Ben birkaç ay sonra geleceğim zaten" cevabını verdi.