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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 03.01.2022 19:54
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    • 03.01.2022 19:54
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    Esra Erol’da tansiyon yükseldi! Çaresiz anne sinir krizi geçirdi! Eşini bırakıp başkasına kaçan kızına bakın nasıl seslendi

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında tansiyon yükseldi. Canlı yayında sinir krizi geçiren Saliha Hanım, 23 yaşındaki Zeynep Karasakal’ın 4 Aralıkta evden kaçtığını dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Kızının evli olduğunu vurgulayan Saliha Hanım, damadı Muhammet Karasakal’ın kendisini aradığını “Zeynep yok” dediğini ve bunun üzerine karakola gittiklerini belirtti. Kısa bir süre sonra Zeynep Hanım’ın bulunduğunu ancak yerinin söylenmediğini dile getiren Saliha Hanım, canlı yayında “Ne olur kızım bulun” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol’un ulaştığı Zeynep Karasakal ise açıklamalarıyla herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da tansiyon yükseldi!

    Saliha Hanım, annesi Firdevs Hanım ile Esra Erol'un kapısını çalarak 23 yaşındaki kızı Zeynep Karasakal için yardım istedi.

    Zeynep Karasakal'ın 4 Aralıkta evden kaçtığını dile getiren Saliha Hanım, "Kızım 17 yaşında Muhammet Karasakal'a kaçtı. Babası, 'Tamam gitsin yuvasını kursun kızım' dedi. 5 senelik evli kadın nereye gider? Kızımı kurtlara kuşlara yem etmeyeceğim" diyerek sinir krizi geçirdi.

    ESRA EROL BULDU!
    Esra Erol'un ulaştığı Zeynep Karasakal, canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben gayet iyiyim, neden bunu anlamıyorsunuz? Annemle konuştum, Diyarbakır'dayım. Burada güzel bir yuva kurdum, mutluyum" dedi.

    Zeynep Hanım, "Kiminle yuva kurdun?" sorusuna da "Orası şimdilik benden kalsın. Ben birkaç ay sonra geleceğim zaten" cevabını verdi.

        Eşi Muhammet Bey'in hayatındaki kişiden haberi olmadığını dile getiren Zeynep Hanım, sözlerine şöyle devam etti: "Ben eşimle konuşmak istemiyorum. Zaten boşanma aşamasındayız. O dava açmış yakında mahkememiz var"

        Saliha Hanım ise kızının sözlerine "Yuva üstüne yuva olmaz. Senin resmi nikahın var, boşanmadan yuva kuramazsın. Önce boşanman gerek, senin gül gibi kocan var" şeklinde karşılık verdi.

        Saliha Hanım, "Orada ağlayarak beni rezil etme" diyen ve ardından telefonu kapatan kızına şöyle seslendi: "Kızım bağırma yavrum, hep böylesin. Beni dinlemezsin, hep dışarıdakileri dinlersin. Gel beni dinle, gel kızım"
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