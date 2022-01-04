Gönül Dağı'nda fişi çekildi kaşla göz arasında bavulu eline verildi! Eski fotoğrafları sayfa sayfa yayılmıştı TRT 1...

Gönül Dağı'dan kaşla göz arasında içlere oturan veda! TRT 1 fişini çekti aşk bitti eski fotoğrafları sayfa sayfa yayılmıştı... TRT 1 ekranının sevilen dizisi Gönül Dağı darmadağın mı oluyor. Bozkırın temiz insanlarının hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı, reyting sonuçlarında kendisine hatrı sayılır bir yer bulmaya devam ediyor. Geçen sezon sonunda pek çok ayrılık yaşayan Gönül Dağı ile ilgili sosyal medyada yine flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu ayrılık doğruysa dizinin tadı tuzu kalmayacak.