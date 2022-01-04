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    • Magazin
    • 05.01.2022 09:17
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    • 05.01.2022 09:18
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    Gönül Dağı'nda fişi çekildi kaşla göz arasında bavulu eline verildi! Eski fotoğrafları sayfa sayfa yayılmıştı TRT 1...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir sürprize imza atarak reytinglerde kendisine üst sıralarda yer bulan Gönül Dağı dizi flaş bir ayrılıkla sallanıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Genç oyuncuların hüküm sürdüğü Gönül Dağı bu kadar iyi giderken başrol oyuncusunun ayrılık haberi kalpleri kırdı. İşte detaylar...

    Gönül Dağı’dan kaşla göz arasında içlere oturan veda!

    Gönül Dağı'dan kaşla göz arasında içlere oturan veda! TRT 1 fişini çekti aşk bitti eski fotoğrafları sayfa sayfa yayılmıştı... TRT 1 ekranının sevilen dizisi Gönül Dağı darmadağın mı oluyor. Bozkırın temiz insanlarının hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı, reyting sonuçlarında kendisine hatrı sayılır bir yer bulmaya devam ediyor. Geçen sezon sonunda pek çok ayrılık yaşayan Gönül Dağı ile ilgili sosyal medyada yine flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu ayrılık doğruysa dizinin tadı tuzu kalmayacak.

    TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Gönül Dağı dizisi, şimdilerde 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi, ekranlara geldiği her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve dizi, geçtiğimiz sezonda yakaladığı ilgiyi korumayı da başarıyor.

    İlk sezonunda reytingleri kasıp kavuran ve her bölümü ile ekranlara damgasını vuran Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonunda da başarılı ilerleyişine kaldığı yerden devam ediyor. Ancak sevilen dizi bu kez de beklenmedik bir veda haberi ile gündeme geldi ve sevenlerini çok üzdü… Ünlü oyuncunun Gönül Dağı dizisine veda edeceği söylentileri izleyicileri şaşırttı.

        Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Gönül Dağı dizisi, Köprü Film imzasıyla ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor ve dizinin senaryosunu da Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök isimleri kaleme alıyor. Her bölümü ile başarılı reyting sonuçlar alan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk isimleri yer alıyor.

        Başarılı dizi şimdilerde ise kilit bir oyuncusunun kadroya veda edeceği iddialarıyla gündeme geliyor. İddialara göre dizinin başarılı oyuncusu yapıma veda etmeye hazırlanıyor.

        Gönül Dağı dizisi şu ana kadar 45 bölümü geride bıraktı. Dizinin 46. ve yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Dizinin ekranlara gelen 46. bölüm fragman görüntülerinde Asuman'ın, Ramazan'a bir kaset bıraktığı ve gözyaşları içinden evden dışarı çıktığı görüldü. Bu sahne, dizide "Asuman" karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın diziden ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

            İddialara göre Asuman, hikayeden ayrılacak. Öte yandan yeni bölüm fragman görüntülerinde Ramazan'ın "Asuman bana kırıldı herhalde. Dün geceden beri telefonlarımı açmıyor" sözleri de ekranlara yansıması bu iddiaları güçlendirdi.

            Öte yandan güzel oyuncunun eski halleri bir süre önce magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

            HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?
            Hazal Çağlar 1996 doğumludur. Hazal Çağlar No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Güzel oyuncu bir zamanlar Galatasaray TV'de sunuculuk yapmıştır. Burak Öksüzoğlu'nun 2014 yılında yayınlanan Konu Sen Olunca klibinde yer almıştır.

                İlk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı. Şimdi de Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü canlandırıyor. Hazal Çağlar Hasan Güngör Menajerlik şirketine kayıtlıdır. Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kız Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.
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                Haberler Magazin Gönül Dağı'nda fişi çekildi kaşla göz arasında bavulu eline verildi! Eski fotoğrafları sayfa sayfa yayılmıştı TRT 1...
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