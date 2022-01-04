Gönül Dağı'nda fişi çekildi kaşla göz arasında bavulu eline verildi! Eski fotoğrafları sayfa sayfa yayılmıştı TRT 1...

Gönül Dağı'dan kaşla göz arasında içlere oturan veda! TRT 1 fişini çekti aşk bitti eski fotoğrafları sayfa sayfa yayılmıştı... TRT 1 ekranının sevilen dizisi Gönül Dağı darmadağın mı oluyor. Bozkırın temiz insanlarının hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı, reyting sonuçlarında kendisine hatrı sayılır bir yer bulmaya devam ediyor. Geçen sezon sonunda pek çok ayrılık yaşayan Gönül Dağı ile ilgili sosyal medyada yine flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu ayrılık doğruysa dizinin tadı tuzu kalmayacak.
TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Gönül Dağı dizisi, şimdilerde 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi, ekranlara geldiği her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve dizi, geçtiğimiz sezonda yakaladığı ilgiyi korumayı da başarıyor.
İlk sezonunda reytingleri kasıp kavuran ve her bölümü ile ekranlara damgasını vuran Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonunda da başarılı ilerleyişine kaldığı yerden devam ediyor. Ancak sevilen dizi bu kez de beklenmedik bir veda haberi ile gündeme geldi ve sevenlerini çok üzdü… Ünlü oyuncunun Gönül Dağı dizisine veda edeceği söylentileri izleyicileri şaşırttı.