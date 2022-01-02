2021 yılına ATV'nin sevilen programı 'Esra Erol'da' damga vurdu! İşte detaylar...

Kimi zaman mutluluk kimi zaman ise hüznün yaşandığı Türkiye'nin yakından takip ettiği program, 2021'de de milyonları ekrana kilitledi.
2021 yılına 'Esra Erol'da' damga vurdu
2021 YILINDA ESRA EROL'DA NELER YAŞANDI?
Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla atv'de canlı olarak izleyiciyle buluşan sevilen program Türkiye'nin gündemine oturan konuları ekrana taşıdı.
ZİHİNSEL ENGELLİ FATMA'NIN YÜREK YAKAN HİKAYESİ
20 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın annesi Melahat Oruç, kızının kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adama kaçtığı öne sürülen Fatma, baba evine dönmek istemedi. Esra Erol'un çabalarıyla ikna ettiği Fatma, evine döndü. Bir kez daha evden kaçan genç kız bu defa da hamile olarak ekrana çıktı. Son haliyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Fatma, programın en çok konuşulan hikayelerindendi.