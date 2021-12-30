Aleyna Tilki ve ailesini korkutan hayran evinin kapısına dayandı Tilki isyan etti: "Beni derinden yaraladı"

Aleyna Tilki ve ailesini korkutan hayran evinin kapısına dayandı, Tilki isyan etti. Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Aleyna Tilki dün akşam hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı.
Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atladı, evinin kapısına dayandı.
Ünlü şarkıcının ailesi takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşadı, güvenliği çağırdı. Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.