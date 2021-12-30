Aleyna Tilki ve ailesini korkutan hayran evinin kapısına dayandı Tilki isyan etti: "Beni derinden yaraladı"

Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; 'Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…' ifadelerini kullandı.