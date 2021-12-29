Aleyna Tilki’nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti...

Aleyna Tilki, bir dönem Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenmişti. O görüntüleri izleyen Işın Karaca ise daha fazla sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Karaca, Tilki'ye sert bir dille tepki gösterdi.