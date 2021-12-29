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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti...

Aleyna Tilki'nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti...

Aleyna Tilki'nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti Havva Öztel... Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk açıklama Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den gelmiş, Öztel, kızının Haldun Demirhisar ile 4 yıldır arkadaş olduğunu söylemişti. Öztel'e ilk tepki Bircan Bali'den ikinci tepki ise Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Aleyna Tilki için, "Allahım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından anne Havva Öztel önce konuştu, ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

29.12.2021 11:03 - Son Güncelleme: 29.12.2021 11:03
Aleyna Tilki’nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti...

Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti... Aleyna Tilki'nin annesinden olay paylaşım!

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Aleyna Tilki’nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti...

Aleyna Tilki, bir dönem Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenmişti. O görüntüleri izleyen Işın Karaca ise daha fazla sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Karaca, Tilki'ye sert bir dille tepki gösterdi.

Aleyna Tilki’nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti...

Karaca, sosyal medya hesabından, "Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allahım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" mesajını paylaştı.

Aleyna Tilki’nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti...

"O DA BİR ANNE"

Karaca'nın bu açıklamasının ardından gözler Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e çevirildi. Öztel yapılan yoruma sessiz kalmadı, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne bunu dile getiriyorum" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki’nin annesinden olay paylaşım! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’la yakalanan kızı yüzünden hedef gösterilmişti...

Havva Öztel Instagram'dan son olarak paylaştığı bu yazı ile dikkat çekt,. Tilki'nin annesinin bu cümleyi Işın karaca'ya kurduğu ileri sürüldü.

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