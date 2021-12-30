Don't Look Up konusu nedir? Don't Look Up oyuncuları kimler, filmi nereden izlenir? Don't Look Up ne demek, anlamı ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Adam McKay'in yönetmen koltuğunda oturduğu daha yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getiren film hakkında bilgiler merak konusu oldu. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence gibi başarılı oyuncularla kadrosu güçlendirilen Don't Look Up filmini izlemek isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik.
DON'T LOOK UP NE DEMEK, NEREDEN İZLENİR?
Don't Look Up, Türkçe 'Yukarı Bakma' anlamına geliyor. Filmin hiciv dolu konusu göz önüne alındığında Don't Look Up, Türkçe'ye çevrildiğinde başını kaldırma anlamında kullanılıyor. Don't Look Up, Netflix üzerinden yayınlandı ve üye olarak izlenebiliyor.
DON'T LOOK UP KONUSU NEDİR?
Don't Look Up, dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır.
Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma Dünya'nın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi yüksek lisans öğrencisi olan Kate Dibiasky'nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır.
Kate ve Dr. Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarlamak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kare ve Randall, insanları yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.