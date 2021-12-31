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    • Magazin
    • 31.12.2021 09:50
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    • 31.12.2021 09:50
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    Acun Ilıcalı küplere binecek bu kadarına pes! O Ses Türkiye'nin Yılbaşı bölümünün bile şampiyonu ifşa oldu! Artık tutulmaz halde

    Daha önce defalarca ifşalarla gündeme gelen TV 8'in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi, Acun Ilıcalı terör estirse yeridir. Artık bir Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü 2021'den, 2022'ye geçtiğimiz saatlerde de TV 8 ekranlarında olacak. Pek çok ünlü ismin yarışacağı özel program hem eğlendirecek hem de tatlı bir rekabete sahne alacak. Ancak yayına saatler kala sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce program ifşalarından dili yanan TV 8'in bu özel programının bile şampiyonunun sızdırıldığı iddia edildi. İşte ortaya atılan o isim.

    O Ses Türkiye’nin Yılbaşı bölümünün şampiyonu ifşa oldu!

    Acun Ilıcalı küplere binecek bu kadarına pes! O Ses Türkiye'nin Yılbaşı bölümünün bile şampiyonu ifşa oldu! Artık tutulmaz halde... TV 8 ekranlarında bir Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü 2022'ye 'merhaba' dediğimiz anlarda da izleyici karşısına olacak. Ancak bir sosyal medya iddiası geldi ve tüm heyecan yok olup gitti. İddialara göre 31 Aralık 2021 Cuma akşamı yayınlanacak O Ses Yılbaşı özel bölümünün şampiyonu ifşa oldu. İddialara göre kazanan Oğuzhan Koç'un takımından olacak. Peki kim o isim?

    Her yıl birbirinden ünlü ismin şarkı performansına sahne olan O Ses Türkiye Yılbaşı yine renkli anlara sahne oldu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, TV8 programında Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğuna oturduğu yarışmanın şampiyonunun kim olduğu sızdırıldı.

    TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez bir televizyon klasiği haline geldi. 2022 Yılbaşı özel programında 'O Ses Türkiye şampiyonu kim olacak' diye merak edilirken medya kulislerindeki bir sızıntı magazin gündemine bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin hem şampiyonu hem de şampiyon seçilen jüri üyesinin yarışmacısının kim olduğu daha program yayınlanmadan ortaya çıktı!

        TV8 ekranlarının başarılı klasiklerinden O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı, 31 Aralık Cuma'yı 2022'ye bağlayan yılbaşı gecesini evde geçirmeyi planlayanların en emrakla beklediği Tv şovlarından biri...

        2021 yılında beklenen reytingi getiremediği sıklıkla gündeme gelen O Ses Türkiye ile ilgili programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'yı çok kızdıracak bir sızıntı haber gündeme geldi. O Ses Yılbaşı özel programının şampiyonunun ismi kulislere düştü.

        O Ses Türkiye yılbaşı özel programının şampiyonunun Oğuzhan Koç olduğu öğrenildi.

            O Ses Türkiye jüri kadrosuna bu yıl Hadise'nin yerine oturtulan ve 'programa çok da yakışmadığı' gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri alan Oğuzhan Koç, şeytanın bacağını kırmış ve bu eleştirilere yılbaşı zaferiyle de olsa yanıt vermiş oldu. Öyle ki, Oğuzhan Koç'un jüri koltuğuna oturduğu için programın eski reytingini yakalayamadığı ,genç oyuncu ve şarkıcının Hadise'den boşalan yeri dolduramadığı magazinde ve sosyal medyada sıklıkla dile getiriliyor.

            Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sayesinde şampiyon olduğu yarışmacının ise Karadeniz şivesi ve taklitleriyle sosyal medyada fenomen olan, genç komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu olduğu ortaya çıktı.

            Sakallıoğlu kişisel I:nstagram hesabından da sıklıkla şarkı söylediği performans videolarını yayınlıyor ve sesinin çok güzel olduğu yönünde yorumlar alıyor.
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