Acun Ilıcalı küplere binecek bu kadarına pes! O Ses Türkiye'nin Yılbaşı bölümünün bile şampiyonu ifşa oldu! Artık tutulmaz halde... TV 8 ekranlarında bir Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü 2022'ye 'merhaba' dediğimiz anlarda da izleyici karşısına olacak. Ancak bir sosyal medya iddiası geldi ve tüm heyecan yok olup gitti. İddialara göre 31 Aralık 2021 Cuma akşamı yayınlanacak O Ses Yılbaşı özel bölümünün şampiyonu ifşa oldu. İddialara göre kazanan Oğuzhan Koç'un takımından olacak. Peki kim o isim?
Her yıl birbirinden ünlü ismin şarkı performansına sahne olan O Ses Türkiye Yılbaşı yine renkli anlara sahne oldu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, TV8 programında Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğuna oturduğu yarışmanın şampiyonunun kim olduğu sızdırıldı.
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez bir televizyon klasiği haline geldi. 2022 Yılbaşı özel programında 'O Ses Türkiye şampiyonu kim olacak' diye merak edilirken medya kulislerindeki bir sızıntı magazin gündemine bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin hem şampiyonu hem de şampiyon seçilen jüri üyesinin yarışmacısının kim olduğu daha program yayınlanmadan ortaya çıktı!