Acun Ilıcalı küplere binecek bu kadarına pes! O Ses Türkiye'nin Yılbaşı bölümünün bile şampiyonu ifşa oldu! Artık tutulmaz halde... TV 8 ekranlarında bir Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü 2022'ye 'merhaba' dediğimiz anlarda da izleyici karşısına olacak. Ancak bir sosyal medya iddiası geldi ve tüm heyecan yok olup gitti. İddialara göre 31 Aralık 2021 Cuma akşamı yayınlanacak O Ses Yılbaşı özel bölümünün şampiyonu ifşa oldu. İddialara göre kazanan Oğuzhan Koç'un takımından olacak. Peki kim o isim?