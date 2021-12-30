Serel Yereli'ye yorum yapan Aleyna Tilki'nin sözleri sosyal medyayı çileden çıkarttı, tepki yağdı: 'Şöhret insanı bozuyor demek ki'
Serel Yereli'nin fotoğrafına yorum yapan Aleyna Tilki'nin sözleri sosyal medyayı çileden çıkarttı, ünlü ikiliye tepki yağdı. Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça büyük, iş adamı Haldun Demirhisar ile birlikte görüntülenen genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada yakın arkadaşı olan oyuncu Serel Yereli'nin bir fotoğrafının altına düştüğü 'Ülkemizde buluşalım da buradaki kezbanlar tükensin' şeklindeki yorumla tepki çekti. Aleyna Tilki'nin Instagram paylaşımına kısa sürede, 'Şöhret insanı bozuyor demek ki' , 'Herkes kendine bakmalı' şeklinde yorum yağdı. İşte Aleyna Tilki ile göğüs dekolteli kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Serel Yereli'nin o konuşması...
'ŞÖHRET İNSANI BOZUYOR DEMEK Kİ'
Serel Yereli'ye yorum yapan Aleyna Tilki'nin sözleri sosyal medyayı çileden çıkarttı, ünlü ikiliye tepki yağdı.
Sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Aleyna Tilki yine adından söz ettirdi... Geçtiğimiz günlerde iş insanı Haldun Demirhisar ile birlikte görüntülenen ve haklarında aşk yaşadıkları iddia edilen genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medyadan Serel Yereli'nin fotoğrafının altına yaptığı yorumla tepki çekti.
'KEZBAN' YORUMUNA TEPKİ YAĞDI
Dünya starı olma hayali kuran Aleyna Tilki, oyuncu Serel Yereli'nin Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesinin altına, "Meleğim seni çok özledim" yazdı. Yereli, Tilki'ye "Ben de seni özledim dünyalar güzelim" diyerek yanıt verdi.
Sosyal medyada Aleyna Tilki'nin Türk kızları için söyledikleri kısa sürede gündem olurken tepkiler ise çığ gibi büyüdü. Genç yaşta sık sık adından söz ettiren Tilki'ye 'şöhret insanı bozuyor demekki' yorumu yapıldı.