Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.12.2021 14:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2021 14:46
    ABONE OL

    Masterchef'te Burcu ve Mert 10 yıllık ilişkilerini açıkladı bu kadar olur! Mazileri çok eski 'bülbül güle karga çöplüğe' meğer...

    Masterchef'in son elemesinde yarışmaya veda eden isim Mert Yılmaz olmuştu. Yarışmaya oldukça iddialı başlayan Mert Yılmaz ne yazık ki kendinden beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Buna rağmen son 7'ye kalma başarısını gösteren Mert Yılmaz'ın gidişine en çok üzülenlerden biri de yarışmadaki sıkı doktu Burcu Önal oldu. İki dost 2'li elemeye kalınca iş daha kalp kırıcı oldu. İkiliden Mert Yılmaz'ın yarışmaya veda ettiği gece Burcu Önal'ın, Mert Yılmaz ile olan 10 yıllık ilişkisini açıklaması geceye damga vuran oldu. İşte Burcu Önal'ın Mert Yılmaz açıklaması.

    Masterchef’te Burcu ve Mert 10 yıllık ilişkilerini açıkladı

    Masterchef'te Burcu ve Mert 10 yıllık ilişkilerini açıkladı bu kadar olur! Mazileri çok eski 'bülbül güle karga çöplüğe' meğer... Masterchef'e son 7'lide veda eden isim Mert Yılmaz oldu. Yarışmada daha ileri gitmesi beklenirken elenen Mert Yılmaz biraz da sessiz kişiliğinin kurbanı oldu. Zaman zaman girdiği polemiklerle de bilinen ancak daha çok beyefendi kişiliğiyle tanınan Mert Yılmaz hakkındaki bombayı yarışmadaki yakın arkadaşı Burcu Önal patlattı. Meğer Burcu ve Mert'in ilişkisi 10 yıl öncesine dayanıyormuş. İşte Burcu Önal'ın anlattığı o gerçekler.

    Masterchef yarışmasının son bölümü yine herkesi üzen bir elemeye sahne oldu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Masterchef yarışmasından bir isim daha elendi.

    Mert, Hasan ve Burcu'dan daha başarısız yemek çıkararak elenen isim olmuştu. Masterchef izleyicisini hayli üzen bu durumundan ardından Burcu Önal, Mert Yılmaz'la olan bağını resmen açıkladı.

        Masterchef Mert, elendiğini duyunca "Çok alıştım buraya. Zor bir şekilde geldim yarışmaya, buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Buranın hayalini kuran insanlar varsa onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor.

        Ben bu yaşıma kadar kendi başıma yaptım, adım atmaktan korkmadım. Eğer burada biraz da olsa birilerine ilham olabildiysem ne mutlu bana. Aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Geldiğimiz günden beri aile ortamının içine dahil olduk" yorumunda bulunmuştu.

        Burcu ise takım arkadaşının elendiğini duyunca herkesi çok şaşırtan ve hiç beklenmedik bir açıklamada bulundu.

            Masterchef Burcu ise "Ben Mert'i yaklaşık 10 sene önce tanıdım. O yolda çok farklı şeyler yaşadık. O zaman da hak, adalet ve iyi olma yolunda olmanın bedellerini ödüyordum. Bana dedi ki 'Yapma, herkes görüyor.

            Gitme, dur biraz sakin ol. Her zaman hak peşinde koşulmaz, iyiysen zaten olur.' Beni o zorluğa atmamak için elinden geleni yapmıştı. Bazen dinledim, bazen adalet peşinde koştum, yılmadım.

            Burada da aynısı oldu. Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü var, hep söylerim: 'Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin; bülbül güle, karga çöplüğe götürür.' Mert beni hep güle götürdü. Burada da onu yaptı" yorumunda bulunarak Mert'le olan 10 yıllık ilişiğini açıkladı.

            Masterchef'in kavgacı Burcu'sunu dudak dudağa pozları ele verdi 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!' Burcu Önal ve eşi...

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
            Haberler Magazin Masterchef'te Burcu ve Mert 10 yıllık ilişkilerini açıkladı bu kadar olur! Mazileri çok eski 'bülbül güle karga çöplüğe' meğer...
                SON DAKİKA