Masterchef'te Burcu ve Mert 10 yıllık ilişkilerini açıkladı bu kadar olur! Mazileri çok eski 'bülbül güle karga çöplüğe' meğer... Masterchef'e son 7'lide veda eden isim Mert Yılmaz oldu. Yarışmada daha ileri gitmesi beklenirken elenen Mert Yılmaz biraz da sessiz kişiliğinin kurbanı oldu. Zaman zaman girdiği polemiklerle de bilinen ancak daha çok beyefendi kişiliğiyle tanınan Mert Yılmaz hakkındaki bombayı yarışmadaki yakın arkadaşı Burcu Önal patlattı. Meğer Burcu ve Mert'in ilişkisi 10 yıl öncesine dayanıyormuş. İşte Burcu Önal'ın anlattığı o gerçekler.