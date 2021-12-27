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    • Magazin
    • 28.12.2021 08:32
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    • 28.12.2021 08:32
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    Gaffur hem eşini hem de kardeşini kaybedecek! Seyircinin dilinden düşmeyen Çukurova'da ölen ölene!

    Seyircinin dilinden düşmeyen Çukurova'da ölen ölene! Gaffur hem eşini hem de kardeşini kaybedecek. 4. sezona bomba bir giriş yapan Bir Zamanlar Çukurova'da sezon başında 3 bomba ayrılık yaşanmıştı. İzleyiciler tarafından her bölümü merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da çiftliğin en önemli yüzlerinden olan iki isim daha veda ediyor. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Selin Genç (Gülten) ve Selin Yeninci (Saniye) diziye veda eden isimlerden olacak. İki ünlü oyuncunun projeye ne zaman veda edeceği merak edilirken gözler bu hafta yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

    Çukurova’da iki veda!

    Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi. Çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimlerin dahil olacağı tahmin ediliyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi önemli isimleri barındıran dizide vedaların hangi bölümde yaşanacağı merak ediliyor.

    İKİ AYRILIK DAHA!

    Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

    Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimlerin dahil olacağı tahmin ediliyor.

        Başrollerinde Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi önemli isimleri barındıran dizide vedaların hangi bölümde yaşanacağı merak ediliyor.

        SELİN GENÇ KİMDİR?

        Selin Genç, 21 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

        Bu sırada Mam'art Atölye' de Rabia Sultan Düzenli, Fatoş Koçak ve Nisan Akman' dan Kamera Önü Oyunculuk ve Audition dersleri aldı.

            Menajeri Ali Sabuncugil'le çalışmaya başladıktan sonra ise Serkan Altıntaş'tan Kamera Önü Oyunculuk dersleri aldı. Verdiği auditionla yönetmen ve yapımcının beğenisini kazandı ve atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor.
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            Haberler Magazin Gaffur hem eşini hem de kardeşini kaybedecek! Seyircinin dilinden düşmeyen Çukurova'da ölen ölene!
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