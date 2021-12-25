Masterchef'in kavgacı Burcu'sunu dudak dudağa pozları ele verdi 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!' Burcu Önal ve eşi...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor Burcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemelere katılan ve bu kez Masterchef bileti kazanan Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, eşiyle yarışma öncesinde paylaştığı aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti. Ve Burcu'ya öyle bir Burak Özçivit yorumu geldi k görenler dönüp bir daha bakmak zorunda kaldı.
25.12.2021 17:25
- Son Güncelleme: 25.12.2021 17:25
Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu. Bu sezon adından sıkça söz ettiren Burcu Önal yine çok şaşırttı.
Sözünü sakınmamasıyle bilinen Burcu Önal hakkındaki Ajda Pekkan gerçeği herkesi şok şaşırtmıştı bir süre önce.
MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, kocası İbrahim Önal ile verdiği mutluluk pozlarıyla ilgi çekti.