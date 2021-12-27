Masterchef'ten elenen Mert'in sevgilisi ortaya çıktı! Yarışmanın sessiz gücü giderayak bombaladı 'biraz gürültü yapsan iyi olur'
Masterchef'in başından bu yana en iddialı isimlerden biri olsa da hep sessiz kaldı Mert Yılmaz. Yarışmaya katıldığı ilk gün tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Yılmaz'ı sevenler, bir yerden sonra sessizliğini kırıp, şampiyonluğa yürüyeceğini düşünürken o yarışmaya veda etti. Genç şef adayının vedası herkesi üzerken, sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşım çok konuşuldu. Öte yandan günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Mert Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sosyal medyada ise bir fotoğraftaki ismin Mert Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Mert ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi. Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar, şeflerin verdiği sebzelerden güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.
ŞEFLERDEN EN YÜKSEK PUANI ALDI!
Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği olan Kilis pie isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, ünlü şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı.
İki tur sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Hasan gecenin birincisi oldu ve MasterChef'ten elenmekten kurtuldu.
Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 32, Mert ise 30 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Mert Yılmaz oldu. Elenmekten kurtulan Burcu ise gözyaşlarını tutamadı. Mert'in vedasına üzülen Burcu'yu rakibi teselli etmeye çalıştı.
"ADIM ATMAKTAN KORKMAYIN"
MasterChef Türkiye hayallerine veda eden Mert ise "Çok alıştım buraya. Zor bir şekilde geldim yarışmaya, buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Buranın hayalini kuran insanlar varsa onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar kendi başıma yaptım, adım atmaktan korkmadım. Eğer burada biraz da olsa birilerine ilham olabildiysem ne mutlu bana. Aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Geldiğimiz günden beri aile ortamının içine dahil olduk" dedi.