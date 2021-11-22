Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Pamukkale Üniversitesi'nden flaş açıklama





Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "BARIŞ" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..."

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