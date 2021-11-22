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    • Magazin
    • 22.11.2021 09:14
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    • 22.11.2021 09:29
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    Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Pamukkale Üniversitesi'nden flaş açıklama

    Son dakika haberi! Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

    DHA
    Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?

    Denizli'deki hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Pamukkale Üniversitesinden açıklama yapıldı.

    İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır dün bir operasyon geçirdi. Hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

        Jülide Kural paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır.



        Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "BARIŞ" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..."

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