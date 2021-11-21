Beklenen oluyor Alparslan Büyük Selçuklu'da yine farkını gösterecek! Vedası yüreklere ağır gelmişti!

Vedası yüreklere ağır gelmişti! Beklenen oluyor Alparslan Büyük Selçuklu'da yine farkını gösterecek. Akli Film'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, Sultan Alparslan'ın hayatını ve Anadolu'nun fetih sürecini aktaran Alparslan Büyük Selçuklu bomba bir transfere imza attı. Menajerimi Ara dizisinde Bekir karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Bedir Bedir Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldı. Sevilen oyuncunun dizide Şehzade Human karakterine hayat vereceği öğrenildi. Yapılan bu transfer seyircide büyük heyecan yarattı. Heyecan dolu sahnelerin yer alacağı Alparslan Büyük Selçuklu 22 Kasım Pazartesi günü TRT1'de sevenleriyle buluşacak.

BOMBA TRANSFER

TRT1 ekranlarında Sultan Alparslan'ın hayatını ve Anadolu'nun fetih sürecini aktaran Alparslan Büyük Selçuklu bomba bir transfere imza attı.